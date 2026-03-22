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Internacional

Primera mujer arzobispa de Canterbury completa su peregrinación

La primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra recorrió 140 km hasta Canterbury, donde será investida como líder espiritual anglicana

  • 22
  • Marzo
    2026

La arzobispa Sarah Mullally concluyó este domingo una histórica peregrinación a pie desde Londres hasta la catedral de Canterbury, en la antesala de su entronización como primada de la Iglesia de Inglaterra.

Mullally, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar este cargo, recorrió cerca de 140 kilómetros a lo largo del llamado Camino de Becket, una ruta histórica vinculada a Tomás Becket.

La líder religiosa fue recibida en Canterbury por la alcaldesa Keji Moses y el deán de la catedral David Monteith, en medio de una multitud que celebró su llegada.

Al arribar al templo, Mullally expresó sentirse “muy aliviada” de haber completado el recorrido, que inició el martes desde la Catedral de San Pablo.

Entonización con figuras clave

La ceremonia de entronización se llevará a cabo este miércoles y contará con la asistencia de unas 2,000 personas, entre ellas el príncipe Guillermo, en representación del rey Carlos III.

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También estarán presentes el primer ministro Keir Starmer y la líder conservadora Kemi Badenoch.

Con su entronización, Sarah Mullally asumirá como arzobispa de Canterbury y líder espiritual de la comunidad anglicana a nivel mundial, en una ceremonia marcada por la tradición.

Su peregrinación no solo simboliza continuidad histórica, sino también un cambio significativo en la Iglesia de Inglaterra, al romper una barrera de género en uno de los cargos religiosos más influyentes.

El recorrido, inspirado en los viajes de Tomás Becket en el siglo XII, refuerza el carácter simbólico de una transición que combina historia, fe y transformación en la institución anglicana.


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