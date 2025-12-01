Cerrar X
Promete Trump publicar resultados de su resonancia

Donald Trump aseguró que hará públicos los resultados de la resonancia magnética que se realizó en octubre, aunque no recordó en qué parte del cuerpo fue hecha

  • 01
  • Diciembre
    2025

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que está dispuesto a publicar los resultados de la resonancia magnética que se realizó en octubre, aunque reconoció que no tiene claro en qué parte del cuerpo se le practicó.

“Si quieren que se publique, lo publicaré”

El republicano habló con reporteros al regresar a Washington desde Florida y afirmó que los resultados fueron “perfectos”.

“Si quieren que se publique, lo publicaré”, dijo Trump, insistiendo en que el examen no reveló ningún problema.

La Casa Blanca evita explicar el motivo del estudio

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado por qué el mandatario se sometió a una resonancia durante su examen físico, ni qué área del cuerpo fue analizada.

Por su parte, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se limitó a señalar que se trató de “imágenes avanzadas” realizadas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed como parte de una revisión médica de rutina.

De acuerdo con Leavitt, los resultados muestran que Trump mantiene “una salud física excepcional”.

“No fue el cerebro”, asegura Trump

Por otra parte, el mandatario estadounidense dijo no tener “idea” de en qué parte del cuerpo se realizó la resonancia.

“Fue sólo una resonancia magnética. ¿Qué parte del cuerpo? No fue el cerebro porque hice una prueba cognitiva y la pasé con éxito”, afirmó.

 


