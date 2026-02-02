Podcast
Internacional

Trump recibirá a Gustavo Petro para disolver desacuerdos

El mandatario colombiano aseguró que esta reunión es considerada clave para continuar con sus lazos diplomáticos entre ambos países

  • 02
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibirá este martes a su homólogo colombiano Gustavo Petro, con el objetivo de culminar las tensiones de un año tormentoso en la relación bilateral.

Dichos desacuerdos comenzaron con el retorno del presidente republicano a la Casa Blanca, luego de que revelara un lista sobre los países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, entre los que se encuentra Colombia.

De acuerdo con lo dicho hace unos días por el presidente Gustavo Petro, esta reunión es considerada clave para continuar con sus lazos diplomáticos.

"Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad" aseguró Petro.

Además, aseguró que cuentan con muchas razones para continuar con este pacto.

"Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa", manifestó Petro.

¿Cuáles son algunos de los temas que podría abarcar esta reunión?

Entre los posibles temas de diálogo entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro podrían abarcar el retiro de la "Lista Clinton" en la que se incluyen al jefe de Gobierno de Colombia y su esposa.

En vista de que Colombia celebrará elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, con una previsible segunda vuelta el 21 de junio, los analistas no descartan que Trump le pida a su interlocutor garantías de transparencia y de no intervención en favor del candidato oficialista, según la agencia EFE.

Por su parte, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda asegura que confía en que el mandatario podrá sustentar ante Trump.

"La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hacer en Colombia", afirmó la funcionaria.

 

 

 

 


