Protestas en EUA por muerte de una mujer a manos de ICE

Grupos de libertades civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes convocaron este fin de semana a manifestaciones en todo Estados Unidos para protestar por el asesinato a tiros de una mujer en Minneapolis a manos de un agente federal de inmigración, mientras autoridades estatales anunciaron la apertura de una investigación independiente.

Los organizadores informaron que se programaron más de mil protestas en distintas ciudades del país, muchas de ellas bajo el lema “ICE Out for Good”, para exigir el fin de los operativos masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenados por el presidente Donald Trump y concentrados principalmente en ciudades gobernadas por demócratas.

Minneapolis, epicentro de las protestas

La ciudad de Minneapolis se convirtió esta semana en uno de los principales focos de tensión tras la muerte de Renee Good, una activista de 37 años y madre de tres hijos, quien fue abatida el miércoles por un agente de ICE mientras se encontraba al volante de su automóvil en una calle residencial.

El tiroteo ocurrió poco después del despliegue de más de 2,000 agentes federales en Minnesota, en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó como la mayor operación de su historia.

El gobernador del estado, Tim Walz, condenó el operativo y lo calificó como “imprudente” y motivado por fines políticos.

Funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguraron que Good había estado “obstaculizando” a los agentes durante horas y que el oficial disparó en defensa propia cuando ella intentó embestirlo con su vehículo, calificando el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”.

Sin embargo, autoridades locales y defensores de derechos civiles rechazaron esa versión.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que un video grabado por un transeúnte contradice la narrativa federal y muestra que no existía una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

Ante las versiones contradictorias, la policía estatal de Minnesota y la fiscalía del condado de Hennepin anunciaron la apertura de una investigación criminal independiente, separada de la pesquisa federal liderada por el FBI.

Escalada de tensiones en otras ciudades

Las protestas se intensificaron luego de que, en un hecho separado, un agente de la Patrulla Fronteriza disparara e hiriera a dos personas en un automóvil en Portland, Oregón.

Al igual que en Minneapolis, el DHS afirmó que los agentes actuaron en defensa propia ante un supuesto intento de atropello.

Los dos incidentes han provocado manifestaciones en Minneapolis, Portland y otras ciudades, con nuevas movilizaciones previstas en los 50 estados durante el fin de semana.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Indivisible, MoveOn y Voto Latino participan en la convocatoria.

Un contexto marcado por la memoria de George Floyd

El asesinato de Renee Good ocurrió a pocas cuadras del lugar donde George Floyd murió en 2020 a manos de un oficial de policía, un hecho que detonó protestas nacionales contra la brutalidad policial durante el primer mandato de Trump.

Aunque las movilizaciones actuales han sido mayoritariamente pacíficas, las autoridades estatales mantienen en alerta a la Guardia Nacional ante el temor de una mayor escalada del conflicto.

