Muere Claudette Colvin, pionera de movimiento antirracista en EUA

Claudette Colvin, pionera del movimiento en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos ante el racismo sufrido en la década de los 50's, perdió la vida a los 86 años de edad.

Su historia para garantizar los derechos civiles se originó de un percance ocurrido en un autobús, luego de negarse a darle su asiento a una mujer blanca en 1955, cuando solo tenía 15 años.

A través de la página de la fundación que lleva su nombre se dio a conocer la noticia.

"Con profunda tristeza, la Fundación Claudette Colvin y su familia anuncian el fallecimiento de Claudette Colvin, una querida madre, abuela y pionera de los derechos civiles. Deja un legado de valentía que ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense" se lee en dicha publicación.

A lo largo de dicha semblanza se menciona que Colvin también figura como una de las dos sobrevivientes del caso Browder vs Gayle ante la Corte Suprema de Estados Unidos, así como en su papel en la desegregación de los autobuses en Montgomery, Alabama.

Aseguran que para el personal de la fundación, ella fue parte de su familia y la describieron como "sabia, resiliente y con una fe arraigada".

Comentarios