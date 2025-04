Publica Vaticano imágenes del papa Francisco en su féretro

El Vaticano difundió este martes las primeras imágenes del papa Francisco tras su fallecimiento el lunes 21 de abril a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta.

Vestido con la tradicional túnica roja de los funerales papales, una mitra blanca y un rosario negro entre las manos, el pontífice argentino reposa en un féretro de madera cubierto en terciopelo rojo.

Las imágenes fueron tomadas durante el acto de constatación de su muerte, celebrado a las 20:00 horas (18:00 GMT), en presencia de colaboradores cercanos y varios cardenales.

Este gesto se enmarca en el protocolo oficial que establece la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, que regula la sede vacante y el cónclave papal.

El cuerpo de Francisco será trasladado este miércoles 23 de abril a la Basílica de San Pedro, donde se instalará la capilla ardiente. Allí, miles de fieles tendrán la oportunidad de despedirse del primer papa latinoamericano, en un homenaje que promete convocar a multitudes en Roma.

Según fuentes del Vaticano, se espera la presencia de hasta medio millón de personas.

La ceremonia de traslado marcará el inicio de los actos fúnebres oficiales, cuya fecha definitiva aún está por confirmarse, aunque se prevé que el funeral se celebre entre viernes y domingo, conforme al rito contenido en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, promulgado por el mismo Francisco.

