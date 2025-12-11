Podcast
Internacional

Trump no se inquieta por alianza Maduro-Putin, afirma Casa Blanca

La Casa Blanca aseguró que a Donald Trump no le preocupa la reciente comunicación entre Nicolás Maduro y Vladímir Putin, pese al aumento de tensiones

La Casa Blanca minimizó este jueves cualquier posible preocupación del presidente Donald Trump respecto a la reciente comunicación entre Nicolás Maduro y Vladímir Putin, un gesto que Caracas y Moscú presentaron como una reafirmación de su alianza estratégica.

“No le preocupa en absoluto”, afirma la portavoz

Karoline Leavitt, portavoz presidencial, sostuvo que la llamada entre el líder venezolano y el mandatario ruso no representa motivo de inquietud para Trump.

“No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, declaró ante la prensa.

Añadió que, hasta donde tiene conocimiento, Trump no ha sostenido una conversación con Putin tras el contacto entre el ruso y Maduro.

Karoline Leavitt

En su reporte oficial, el Gobierno venezolano aseguró que Putin manifestó un “firme y categórico apoyo” a Maduro, respaldando sus esfuerzos para mantener la estabilidad política y social del país.

Por su parte, el Kremlin señaló que el presidente ruso reiteró su respaldo a la defensa de la soberanía venezolana “ante la creciente presión externa”, en referencia a las acciones impulsadas por Washington.

 

 

 


