95% de las riñas entre estudiantes ocurren fuera de las escuelas

Mediante una conferencia, el secretario de Educación Pública recalcó que las estadísticas no muestran un alza, sino que los incidentes se han vuelto más vistos

  • 11
  • Diciembre
    2025

El secretario de Educación Pública del estado, Juan Paura, aseguró que la gran mayoría de las riñas entre estudiantes del nivel básico, alrededor del 95%, se registran fuera de las instalaciones educativas, generalmente a varias cuadras de distancia o en parques cercanos.

Aunque México ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar y Nuevo León figura también entre los primeros lugares en el país, Paura dijo que esto no significa que los casos de violencia escolar estén aumentando. Aclaró que las estadísticas no muestran un alza, sino que los incidentes se han vuelto más visibles debido al uso de dispositivos móviles, que permiten grabar y difundir rápidamente este tipo de situaciones.

“Yo creo que en un 90%, 95% esos conflictos o peleas que se realizan normalmente suceden afuera de las instituciones es lo que tenemos nosotros reportado y eso no quiere decir que nosotros dejemos de subrogarnos a la situación, la tenemos perfectamente identificadas, mandamos llamar a los padres, en su caso se aplican los protocolos de seguridad, pero estos en la mayoría de los casos cuando suceden dentro de las escuelas, cuando sucede lejos es un poco más difícil”, explicó.

Tan solo en las escuelas públicas, tan solo en lo que va del ciclo escolar 2025-2026, es decir, en los últimos tres meses, un total de dos mil 927 estudiantes atendidos por el Instituto Socioemocional de la secretaría, entre víctimas y agresores. 
De ese total, aun 500 alumnos siguen siendo atendidos.   

“En el sentido de que tienen alguna problemática para interactuar entre sus propios compañeros o que de alguna forma reaccionan con algún enojo, con una molestia, entonces ellos están siendo ya atendidos por los psicólogos especializados socioemocionales”, añadió.

La Secretaria de Educación admitió que hay violencia escolar, pero que ya la atiende. En los últimos meses, se han empleado 10 programas tanto para docentes como para alumnos sobre Acoso Escolar, Depresión, Salud Mental, Violencia de Género, Prevención de Adicciones, solo por mencionar algunos. 


