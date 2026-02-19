Reabren investigación por actividad ilegal en exrancho de Epstein

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, reabrió la investigación sobre las denuncias de actividad ilegal en el que era el rancho "Zorro" de Jeffrey Epstein.

La oficina del fiscal anunció este jueves y señaló que la decisión de reabrir la investigación se tomó después de que se revisara información publicada en días recientes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque el caso se cerró en el estado en 2019 a petición de fiscales en Nueva York, los fiscales actuales aseguran que “las revelaciones descritas en los archivos del FBI, previamente sellados, ameritan un examen más profundo”.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Nuevo México señaló que agentes especiales y fiscales de la agencia tratarán de acceder al expediente federal completo, sin censura, y que tienen la intención de trabajar con otros socios policiales, así como con una nueva comisión de la verdad creada por legisladores estatales para indagar las actividades en el rancho.

Comisión de la verdad entra en acción

Nuevo México es uno de los estados donde Epstein nunca enfrentó cargos; sin embargo, en 2019 fiscales estatales confirmaron que habían entrevistado a posibles víctimas que visitaron la hacienda.

La reapertura del caso se da dos días después de que la comisión de la verdad de Nuevo México llevó a cabo su primera reunión este martes.

Este panel, el cual se encuentra integrado por cuatro miembros de la Cámara de Representantes estatal, tanto republicanos como demócratas, tiene el encargo de investigar denuncias de que el rancho podría haber facilitado abusos sexuales y tráfico sexual.

Antecedentes del rancho Zorro

Los legisladores estatales también indicaron que quieren saber por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor de edad, y si hubo corrupción entre funcionarios públicos.

En 1993, Epstein compró el extenso rancho "Zorro" al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión en la cima de una colina. Cerca había una pista de aterrizaje privada con un hangar y un helipuerto. La propiedad también incluía una oficina del rancho, un cuartel de bomberos y un garaje climatizado para siete vehículos.

En 2023, los herederos de Epstein vendieron la finca —y los ingresos se destinaron a acreedores— a la familia de Don Huffines, un republicano que se postula para contralor estatal en Texas. En una publicación en la red social X, Huffines señaló que el nombre de la propiedad se cambió a rancho San Rafael en honor a ese santo asociado con la sanación, y que su familia planea operar un retiro cristiano allí.

La finca, ubicada al este de Albuquerque, es referenciada en miles de ocasiones en los documentos del caso Epstein.

Nombres que aparecen en los documentos

Además, en dichos archivos se menciona que el demócrata y exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, fue uno de los invitados al rancho cuando era propiedad de Epstein.

Tras una de las primeras investigaciones sobre el desacreditado financista, Richardson donó a organizaciones benéficas $50,000 dólares en aportes de campaña para la gubernatura que Epstein le había hecho en 2006.

La comisionada de Tierras de Nuevo México, Stephanie Garcia Richard, canceló en 2019 los arrendamientos de pastoreo que tenía el rancho después de que a su oficina se le negara el acceso para inspeccionar los casi 5 kilómetros cuadrados de tierras estatales arrendadas.

En una carta enviada la semana pasada, Garcia Richard instó a las autoridades federales y a los fiscales estatales a garantizar una investigación penal exhaustiva sobre las denuncias relacionadas con la finca. Calificó las acusaciones incluidas en los documentos más recientes como “profundamente perturbadoras”.

