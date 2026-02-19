Podcast
Internacional

Advierte Trump a Irán si no llega a un acuerdo con EUA

El presidente de EUA aseguró que que pasarán “cosas malas” si no llega a un acuerdo con Estados Unidos respecto al programa nuclear iraní

  19
  Febrero
    2026

Las tensiones en Medio Oriente están llegando a puntos críticos no alcanzados desde el inicio del conflicto en Gaza o de los ataques entre Israel e Irán, país del cual Donald Trump aseguró que pasarán “cosas malas” si no llega a un acuerdo con Estados Unidos.

Y es que este jueves estuvo marcado por el movimiento de fuerzas militares en la región, pues Irán llevó a cabo ejercicios militares anuales con Rusia mientras, en paralelo, ocurría el acercamiento de un segundo portaaviones estadounidense a Oriente Medio.

En este contexto, el presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que cree que un máximo de 15 días es “tiempo suficiente” para que Irán llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear, en el cual Estados Unidos e Israel buscan que Irán reduzca su programa de misiles y rompa lazos con milicias armadas.

Sin embargo, las conversaciones llevan años estancadas y Teherán se niega a conversar sobre dichas exigencias.

Además, durante las últimas semanas se lograron pocos avances, por lo que una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

Irán advierte respuesta 'decisiva' ante cualquier agresión

Mientras eso sucedía, Amir Saeid Iravani, el embajador iraní ante Naciones Unidas, aseguró en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU que Irán no busca “tensión ni guerra y no iniciará una guerra”; cualquier agresión de Estados Unidos será respondida “de manera decisiva y proporcional”.

“En tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que si Irán ataca a Israel, “experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.


