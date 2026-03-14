Asegura Semar más de 20,000 'vapes' en el AICM

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fueron asegurados aproximadamente 22 mil 800 cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía decomisada, que ingresó al país con presunto origen ilícito y diversas irregularidades administrativas, tiene un valor estimado en el mercado de 5.2 millones de pesos.

Intervención de binomios caninos

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de binomios caninos especializados de la Región Naval Central, quienes detectaron los dispositivos durante las revisiones de rutina en el área de mercancías de importación.

Tras el conteo oficial de las 22 mil 800 unidades, el personal naval procedió al aseguramiento de los productos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Combate al financiamiento ilícito

La Semar subrayó que este tipo de acciones no solo responden a una cuestión aduanal, sino que forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.