Asegura Semar más de 20,000 'vapes' en el AICM
La mercancía decomisada, que ingresó al país con presunto origen ilícito y diversas irregularidades administrativas, tiene un valor estimado de 5.2 mdp
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Marzo
2026
En un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fueron asegurados aproximadamente 22 mil 800 cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La mercancía decomisada, que ingresó al país con presunto origen ilícito y diversas irregularidades administrativas, tiene un valor estimado en el mercado de 5.2 millones de pesos.
Intervención de binomios caninos
El hallazgo fue posible gracias a la intervención de binomios caninos especializados de la Región Naval Central, quienes detectaron los dispositivos durante las revisiones de rutina en el área de mercancías de importación.
Tras el conteo oficial de las 22 mil 800 unidades, el personal naval procedió al aseguramiento de los productos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Combate al financiamiento ilícito
La Semar subrayó que este tipo de acciones no solo responden a una cuestión aduanal, sino que forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
"Estos aseguramientos tienen como finalidad cortar fuentes de financiamiento vinculadas al contrabando que utilizan estas mercancías para obtener recursos ilícitos", señaló la institución en un comunicado.
Contexto legal y sanitario
En México, la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos se ha restringido severamente bajo una política de salud pública que busca proteger principalmente a niños y adolescentes de la adicción a la nicotina.
La legislación actual no solo permite el decomiso de estos artículos, sino que contempla sanciones administrativas, multas y penas de prisión para quienes participen en cualquier eslabón de la cadena de comercialización de estos productos considerados riesgosos por las autoridades sanitarias.
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