AMLO llama a mexicanos a apoyar a Cuba con colecta solidaria

El expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a solidarizarse con el pueblo de Cuba mediante una colecta destinada a adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la isla.

Al pronunciarse sobre la situación que enfrenta el país caribeño, el exmandatario recordó una frase atribuida al general Lázaro Cárdenas del Río durante la Invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

López Obrador convocó a los ciudadanos a realizar aportaciones económicas en la cuenta bancaria 1358451779 del banco Banorte, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina, creada para canalizar los recursos destinados a apoyar a la población cubana.

“Que cada quien aporte lo que pueda”, expresó el exmandatario al promover la iniciativa solidaria.

La colecta fue impulsada por ciudadanos, escritores y periodistas con el propósito de reunir fondos para comprar insumos esenciales como alimentos, medicinas, plantas eléctricas y combustibles, en medio de las dificultades económicas que atraviesa la isla.

Entre quienes respaldaron el llamado se encuentran figuras del ámbito intelectual y cultural como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Ignacio Ramonet, Marcos Roitman, Laura Esquivel, Jesusa Rodríguez y Laura Restrepo, entre otros.

La campaña busca sumar el apoyo de la sociedad mexicana para aliviar las carencias que enfrenta el pueblo cubano, agravadas por las restricciones económicas y energéticas en la isla.

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