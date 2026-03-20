Hija de presidente norcoreano conduce un tanque durante simulacro

La hija del líder norcoreano Kim Jong Un volvió a aparecer en un acto público de alto perfil, esta vez al volante de un tanque durante un ejercicio militar, en una imagen que ha reavivado las especulaciones sobre su posible papel como heredera del régimen.

De acuerdo con la agencia estatal KCNA, el mandatario supervisó un entrenamiento táctico ofensivo con unidades de tanques e infantería, en el que también instó a las tropas a acelerar los preparativos de guerra.

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Aparición inédita en un tanque

Las imágenes difundidas por medios oficiales muestran a la menor, identificada como Kim Ju Ae, asomándose por la escotilla de un tanque en movimiento, mientras su padre observaba desde la parte superior del vehículo junto a militares.

Analistas consideran que la posición de la adolescente sugiere que iba conduciendo el blindado, lo que marcaría su primera participación visible en este tipo de actividades.

Sin embargo, expertos relativizan el hecho. “Sólo condujo en línea recta a baja velocidad… es fácil conducir tanques modernos”, explicó Lee Illwoo, especialista en defensa de Corea del Sur.

Presencia constante en actos militares

Desde finales de 2022, la menor, de unos 13 años, ha acompañado a Kim en múltiples eventos estratégicos, desde pruebas de armamento hasta visitas a instalaciones militares.

Los medios oficiales la han descrito como la hija “más querida” o “respetada”, reforzando su exposición pública con imágenes que subrayan la cercanía entre ambos.

En apariciones recientes, se le ha visto participando en actividades como prácticas de tiro, observación de pruebas de lanzacohetes y viajes diplomáticos, incluido uno a Beijing.

¿Herencia en construcción?

El creciente protagonismo de Kim Ju Ae ha alimentado versiones sobre una posible sucesión dinástica en Corea del Norte, una posibilidad que incluso ha sido considerada por la inteligencia surcoreana.

No obstante, algunos analistas ponen en duda esa hipótesis debido a la juventud del líder norcoreano y a la estructura tradicionalmente masculina del poder en el país.

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