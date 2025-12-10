Podcast
hija_de_machado_premio_nobel_d40a31d518
Internacional

Recibe hija de María Corina Machado Nobel de la Paz en su nombre

María Corina Machado arriesgó su seguridad para intentar viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no pudo asistir por el peligro que enfrenta

  • 10
  • Diciembre
    2025

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre este miércoles, horas después de que las autoridades informaran que Machado no asistiría a la ceremonia.

Machado, de 58 años, se encuentra en la clandestinidad desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras participar en una protesta en Caracas. Desde entonces, su ubicación ha sido resguardada ante el creciente riesgo que enfrenta.

Durante la ceremonia, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, confirmó que la opositora “hizo todo lo posible” para intentar llegar a Oslo, incluso en medio de una situación de “extremo peligro”.

También señaló que, pese a no estar presente, se encontraba a salvo.

marina-machado-nobel-premio.jpg

Un mensaje grabado y una llegada anunciada

En una llamada telefónica divulgada por el Nobel, Machado expresó su agradecimiento a quienes arriesgaron su seguridad para intentar llevarla a Noruega.

“Este reconocimiento es para el pueblo venezolano”, dijo, anunciando que estaba “a punto de abordar un avión” y que esperaba reencontrarse con sus hijos y con compatriotas que viajaron a Oslo.

Presidentes latinoamericanos acuden en apoyo

La ceremonia contó con la presencia de varios mandatarios de la región: Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), quienes acudieron en un gesto de respaldo político.

El premio, anunciado el 10 de octubre, reconoció a Machado “por mantener viva la llama de la democracia” en un país sumido en represión y crisis institucional.

Machado ganó la primaria opositora y tenía previsto competir contra Nicolás Maduro en 2024, pero fue inhabilitada por el gobierno.

Su lugar en la boleta fue ocupado por el diplomático Edmundo González, hoy exiliado en España, quien sí asistió al evento en Oslo.

edmundo-gonzalez-se-reunira-con-biden-en-la-casa-blanca.jpg

Organismos de derechos humanos, tanto de la ONU como independientes, reiteraron en la ceremonia su preocupación por la persecución política en Venezuela.

Un Nobel marcado por ausencias

Machado se suma a la lista de galardonados que no han podido acudir por estar detenidos o perseguidos. Entre ellos figuran Narges Mohammadi, Ales Bialiatski, Liu Xiaobo y Aung San Suu Kyi.

Para activistas venezolanos como Gustavo Tovar-Arroyo, la ausencia era un escenario previsible:

“Es decepcionante que no esté aquí, pero esto es parte de lo que implica enfrentar a una dictadura”, expresó.

 


