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Nacional

Manifestantes claman en México que 'Cuba no está sola'

Bajo el clamor unánime de "Cuba sí, bloqueo no", decenas de manifestantes se concentraron este sábado frente a la embajada de Estados Unidos

  • 21
  • Marzo
    2026

Bajo el clamor unánime de "Cuba sí, bloqueo no", decenas de manifestantes se concentraron este sábado frente a la embajada de Estados Unidos en la capital mexicana. La movilización, cargada de simbolismo y tensión política, tuvo como objetivo rechazar el endurecimiento del embargo económico y las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención en la isla.

Repudio a las amenazas de 'colonización'

Convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, la protesta reunió a activistas que, ondeando banderas de ambos países, denunciaron lo que consideran una postura imperialista por parte de la Casa Blanca.

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El punto álgido de la jornada fue la lectura de un pronunciamiento colectivo. La vocera de la organización expresó un "repudio total" a las afirmaciones de Donald Trump, quien recientemente sugirió que tendría el "honor" de tomar control sobre Cuba.

"Exigimos al Gobierno de Estados Unidos frenar sus intentos de colonizar a la isla rebelde", sentenció la representante ante los asistentes.

Solidaridad a nivel nacional

La Ciudad de México no fue el único escenario de apoyo. De manera simultánea, se registraron concentraciones en puntos estratégicos del país como Guadalajara, Puebla y Veracruz.

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Ayuda humanitaria en camino

Esta jornada de protesta coincide con un esfuerzo logístico de asistencia. Actualmente, el convoy "Nuestra América" se encuentra en tránsito desde México hacia La Habana. Se espera que el cargamento, que consiste en aproximadamente 30 toneladas de ayuda humanitaria, arribe a la isla el próximo lunes 23 de marzo.

El contexto de estas movilizaciones es uno de los más complejos en la relación bilateral Washington-La Habana en años recientes. El endurecimiento del embargo y la retórica de la actual administración estadounidense han reactivado los movimientos de apoyo a la soberanía cubana en toda la región latinoamericana.

 


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