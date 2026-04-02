Reino Unido reúne a 40 países para reabrir el estrecho de Ormuz

Reino Unido reunió este jueves a más de 40 países para analizar la forma en la que se puede reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital estrangulada por el conflicto en Medio Oriente.

La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que las conversaciones, centradas en medios políticos y diplomáticos más que militares, mostraron “la fuerza de nuestra determinación internacional” para reabrir el estrecho.

“Hemos visto a Irán secuestrar una ruta marítima internacional para mantener a la economía global como rehén”, expresó Cooper.

Los ataques iraníes contra buques comerciales y la persistente amenaza de más, detuvieron casi todo el tráfico en la vía navegable que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo.

Contabilizan 23 ataques directos a embarcaciones en estrecho de Ormuz

Hasta el momento, se llevaron a cabo 23 ataques directos contra embarcaciones comerciales en el golfo desde que comenzaron los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán el pasado 28 de febrero.

Estas agresiones provocaron que el tráfico restante de petroleros esté dominado por buques que eluden sanciones y transportan petróleo iraní, según informó Lloyd's List Intelligence.

Cooper dijo que los más de 40 países en la reunión debatieron “medidas de planificación diplomática e internacional” para asegurar que el estrecho pueda reabrirse de forma segura, y acciones para garantizar la seguridad de 20,000 marinos en 2,000 barcos atrapados por el conflicto.

La idea del esfuerzo internacional recuerda a la “coalición de los dispuestos” internacional que se ha conformado, liderada por el Reino Unido y Francia, para apuntalar la seguridad de Ucrania tras un futuro alto el fuego en esa guerra.

Dicha coalición es considerada un intento de demostrar al gobierno de Trump que Europa está dando un paso al frente para hacer más por su propia seguridad.

Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos concluyó su discurso sobre la guerra en Irán con una brevedad de apenas 18:33 minutos en los que destacó que la intervención estadounidense está “cerca de su fin”, y pronosticó que su participación durará entre dos y tres semanas más.

Trump insistió en que su ofensiva responde al esfuerzo de años para evitar que la nación obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre”.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

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