Contabilizan 1,345 muertos y más de 4 mil heridos en Líbano

Líbano contabilizó este jueves al menos 1,345 muertos y 4,040 heridos como cifra oficial de la ofensiva aérea y terrestre desplegada por Israel en contra de su territorio.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 430 menores.

En las últimas 24 horas, perdieron la vida 27 personas y 105 resultaron heridas.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que pretenden controlar la franja del Líbano que se extiende desde la frontera de facto entre ambos países hasta el río Litani, lo que representa el 8 % del territorio libanés.

Líbano alerta de que Israel tiene objetivos de "gran alcance" en su país

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, alertó que Israel ha dejado ver que tiene "objetivos de gran alcance" en el Líbano y prometió intensificar los esfuerzos diplomáticos para frenar el conflicto, al cumplirse un mes del estallido de las nuevas hostilidades.

"Las posturas de los funcionarios israelíes y las prácticas de su Ejército revelan objetivos de gran alcance. Estos incluyen una expansión significativa de la ocupación del territorio libanés y peligrosas declaraciones sobre el establecimiento de zonas de amortiguación o cinturones de seguridad", advirtió.

Durante su discurso, el funcionario afirmó que, con base en los hechos ocurridos, necesitarán reforzar los esfuerzos políticos.

"El Líbano se ha convertido en víctima de una guerra cuyo desenlace y fecha de finalización son impredecibles. Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos para detener las continuas violaciones de nuestra soberanía e integridad territorial", agregó.

En este contexto, Salam pidió que la "fraternidad humana" prevalezca sobre cualquier resentimiento para evitar una guerra civil y llamó a alejarse de la retórica del "odio", en un país con amplios antecedentes de sectarismo y violencia entre comunidades religiosas.

Comentarios