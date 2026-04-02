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Internacional

Pakistán entabla nueva ronda de conversiones con Afganistán

Estas tensiones se incrementaron después de que Afganistán afirmó que un ataque aéreo contra un centro de desintoxicación en Kabul mató a 400 personas

  • 02
  • Abril
    2026

Pakistán confirmó el jueves que mantiene conversaciones de paz con el gobierno del Talibán de Afganistán para lograr un alto al fuego duradero tras semanas de combate que pausaron el comercio y los viajes fronterizos.

Esta nueva ronda de negociaciones que se llevaría a cabo en China se confirmó un día después de que los funcionarios de ambas partes entablaran un primer encuentro.

En Islamabad, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, dijo en una rueda de prensa que las conversaciones seguían en marcha.

“Sí, Pakistán ha enviado una delegación a Urumqi, en consonancia con su postura coherente y su práctica de larga data de apoyar un proceso creíble que pueda ayudar a encontrar una solución duradera al terrorismo transfronterizo procedente de Afganistán”, señaló.

Sin embargo, Andrabi señaló que el éxito de las conversaciones depende en gran medida de Kabul.

"La carga de un proceso real recae en Afganistán, que debe demostrar medidas visibles y verificables contra los grupos terroristas que utilizan suelo afgano contra Pakistán”, dijo.

También indicó que Pakistán nunca ha rehuido el diálogo sobre esta cuestión, pero insistió en que busca garantías por escrito.

“Seguimos en contacto con el liderazgo chino sobre este asunto y con otros socios internacionales pertinentes”, manifestó.

Afganistán confirma viaje a China para entablar conversaciones con Pakistán

A través de redes sociales, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afgano, Abdul Qahar Balkhi, confirmó que “una delegación de nivel medio del Emirato Islámico de Afganistán” viajó a Urumqi para conversaciones con Pakistán.

"Por iniciativa de la República Popular China, una delegación de nivel medio del Emirato Islámico de Afganistán ha llegado a la República Popular China para mantener conversaciones formales con la parte pakistaní, basándose en su posición de principios.

Está previsto que las conversaciones comiencen en la ciudad de Urumqi bajo la mediación del gobierno chino. El proceso se inició a petición de China."

Pese a las conversaciones de paz en curso, las operaciones de Islamabad contra el Talibán paquistaní a lo largo de la frontera con Afganistán y contra otros grupos armados continuarán, manifestó Andrabi.

Las tensiones han sido especialmente altas desde marzo, cuando Afganistán afirmó que un ataque aéreo contra un centro de desintoxicación en Kabul acabó con la vida de más de 400 personas.

 

 

 


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