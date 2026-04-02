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Internacional

Trump destituye a Pam Bondi de Fiscalía General de Estados Unidos

Llegó al puesto con las promesas de que no lanzaría venganzas políticas, pero rápidamente iniciaron investigaciones contra adversarios de Trump

  • 02
  • Abril
    2026

El presidente Donald Trump destituyó este jueves a Pam Bondi de la Fiscalía General de los Estados Unidos

La exfuncionaria estadounidense que fungía su cargo desde febrero del 2025, será sustituida por el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Horas antes, el mandatario republicano abordó diversas conversaciones en donde planteó su frustración persistente con Bondi por su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y por los obstáculos que el Departamento de Justicia encontró en las investigaciones sobre sus "enemigos".

Descartan a Lee Zeldin como posible sucesor de Bondi

Aunque se planteó que Bondi podría ser reemplazada por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin. Ahora se dio a conocer que será el fiscal general Blanche.

Bondi, exfiscal general estatal de Florida, formó parte de su equipo legal durante su primer juicio político; ha estado en su cargo por más de un año.

Llegó al puesto con las promesas de que no lanzaría venganzas políticas, pero rápidamente iniciaron investigaciones contra adversarios de Trump, lo que desató denuncias de que el despacho estaba siendo usado como herramienta de venganza del presidente.

Bajo el liderazgo de Bondi, el departamento abrió investigaciones contra una serie de adversarios de Trump, entre ellos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell; la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el exdirector del FBI, James Comey; y el exdirector de la CIA, John Brennan.

Los procesos contra Comey y James fueron desestimados rápidamente por un juez, que determinó que el fiscal que presentó los casos había sido designado ilegalmente. Esto le dio motivo suficiente al mandatario estadounidense para proceder con su destitución.


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