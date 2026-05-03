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Nacional

Díaz Ayuso arranca gira por México en Basílica de Guadalupe

La presidenta de la Comunidad de Madrid inicia una visita de diez días con agenda política, empresarial y cultural, en medio de críticas

  • 03
  • Mayo
    2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició este domingo su visita oficial a México con una asistencia a la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, como primer acto de una gira institucional de diez días por diversas regiones del país.

Durante la ceremonia, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dio la bienvenida a la mandataria española y destacó los lazos históricos entre México y España.

“Pedimos por nuestra relación entre España y México”, expresó el cardenal, al subrayar que la visita coincide con el Día de la Madre en España, motivo por el que Díaz Ayuso acudió a encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

La gira de la presidenta madrileña se desarrollará hasta el 12 de mayo e incluye actividades en Ciudad de México y Monterrey, 

Entre sus compromisos más relevantes destacan reuniones con empresarios e inversores mexicanos y españoles, encuentros con autoridades locales y eventos culturales.

Este lunes participará en un foro con empresarios, además de sostener una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. También tiene previsto un almuerzo institucional con gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato.

Homenaje a la Hispanidad y reconocimiento en Aguascalientes

Como parte de su agenda, Díaz Ayuso participará en un acto en honor a Hernán Cortés y asistirá a una misa en la Catedral Metropolitana.

En Aguascalientes recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso local, las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su “defensa de la Hispanidad”, además de participar en la Feria Nacional de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid figura como invitada de honor.

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La mandataria española sostendrá encuentros con compañías internacionales como CEMEX y Alsea, así como reuniones con organizaciones económicas e inversores mexicanos.

También encabezará actividades académicas con estudiantes de la Universidad de la Libertad y del Instituto Tecnológico de Monterrey, como parte de una estrategia para fortalecer vínculos educativos y económicos.

Sin encuentro con Sheinbaum

Pese a la amplitud de su agenda, la visita se desarrolla sin reuniones programadas con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ausencia de un encuentro oficial ocurre en medio de diferencias públicas recientes entre ambas figuras políticas, lo que ha generado atención tanto en México como en España.

La gira, tercera visita internacional de Díaz Ayuso en 2026, también ha despertado cuestionamientos de sectores opositores en España, que han criticado el enfoque político y simbólico de algunas actividades, particularmente aquellas relacionadas con la Hispanidad y la figura de Hernán Cortés.

Aun así, la presidenta madrileña busca proyectar su presencia en México como una oportunidad para reforzar relaciones institucionales, culturales y económicas entre ambos territorios.


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