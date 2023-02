Reportan caída de meteorito al oeste de McAllen, Texas

Ciudadanos de Texas, Estados Unidos, reportaron mediante redes sociales el avistamiento de un posible meteorito al oeste de la ciudad de McAllen.

Según los reportes, el avistamiento fue seguido de una fuerte explosión y temblor que hicieron vibrar los vidrios de algunas casas.

Medios internacionales como 'The Sun', indicaron que el meteorito era 'enorme'.

Residentes de Hidalgo, Mission y Edinburg, Texas, se sumaron a reportar el temblor a las autoridades.

Was informed by my Federal partners that Houston Air Traffic Control received reports from two aircrafts that they saw a meteorite west of McAllen. Where the exact point of impact is unknown. No reports of any damage in that area has been received. pic.twitter.com/x3MkpL0I4J