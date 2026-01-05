Podcast
Internacional

Reportan detonaciones en Caracas cerca del Palacio de Miraflores

Habitantes de Caracas alertaron sobre disparos en las inmediaciones de Miraflores; versiones apuntan a pánico tras el sobrevuelo de drones

La noche de este lunes 5 de enero, residentes de Caracas, Venezuela, reportaron detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas de lo ocurrido. Sin embargo, medios locales señalan que los disparos habrían sido consecuencia del pánico generado por el presunto sobrevuelo de varios drones en la zona del palacio presidencial.

De acuerdo con el medio colombiano Noticias Caracol, diversos ministerios y sedes gubernamentales ubicados en el centro de Caracas comenzaron a ser evacuados de manera preventiva, mientras que negocios y espacios comerciales aledaños fueron cerrados. En algunos casos, clientes y habitantes permanecieron resguardados dentro de estos inmuebles mientras la situación se estabilizaba.

A través de videos difundidos en redes sociales se observa a familias completas y civiles huyendo de la zona, buscando refugio tras escuchar las detonaciones. En otras grabaciones, captadas desde distintos puntos de la ciudad, se aprecia lo que aparentan ser drones sobrevolando el cielo del centro de la capital, mientras elementos militares habrían accionado sus armas contra estos dispositivos.

Hasta ahora, se desconoce el origen de los drones y si representan una amenaza confirmada.

El incidente se registra pocas horas después de que Delcy Rodríguez juramentara como presidenta interina de Venezuela, en medio de la crisis política y social que atraviesa el país, lo que ha incrementado el clima de tensión en Caracas.


