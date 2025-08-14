Cerrar X
Internacional

Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles

Estados Unidos desplegó fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas

  14
  Agosto
    2025

El gobierno de Estados Unidos inició el desplazamiento de unidades navales y aéreas hacia el sur del mar Caribe como parte de una estrategia para enfrentar a cárteles latinoamericanos señalados como amenazas a la seguridad nacional.

La decisión, revelada por dos fuentes a Reuters, responde a la orden del presidente Donald Trump de preparar acciones militares contra organizaciones de narcotráfico catalogadas como terroristas internacionales.

Dicha medida se enmarca en la política de la Casa Blanca para reforzar la frontera sur y frenar tanto la migración como el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Cabe recordar que en febrero, Washington incluyó en su lista de organizaciones terroristas globales al Cártel de Sinaloa de México, al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a otras bandas regionales.

Estas designaciones buscan endurecer la persecución y desarticulación de sus redes operativas.

En los últimos meses, el Pentágono ya había desplegado dos buques de guerra para reforzar el control marítimo, además de aumentar la vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos para obtener inteligencia estratégica.

Trump, incluso, había sugerido el envío de tropas a México para combatir directamente a estas organizaciones, propuesta que el gobierno mexicano asegura haber rechazado.

Por otra parte, el despliegue militar actual forma parte de una estrategia más amplia que prioriza el combate a los cárteles en la agenda exterior y de seguridad de Estados Unidos.

“Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”, afirmó una de las fuentes consultadas.

 


