Reunión con Trump fue 'potencialmente histórica', dice Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó su reunión con Donald Trump en la Basílica de San Pedro, durante el funeral del papa Francisco este sábado 26 de abril, como "simbólica" y potencialmente "histórica" si se logran resultados concretos.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0