antes_dano_consejo_militar_fuerte_tiuna_caracas_eua_ataca_b64b1c2471
Internacional

Revelan imágenes de daños en Fuerte Tiuna tras ataque de EUA

Las imágenes, captadas por satélites comerciales de alta resolución, permiten observar extensas zonas calcinadas, colapsos de techumbre y escombros

  • 03
  • Enero
    2026

Imágenes satelitales difundidas por la empresa Vantor durante las últimas horas muestran daños significativos en amplias zonas del Complejo Militar Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas, Venezuela, tras la operación aérea ejecutada anoche por fuerzas de EUA. De acuerdo con el material analizado, al menos cinco almacenes militares habrían quedado totalmente destruidos, además de registrarse afectaciones estructurales en otras áreas estratégicas del recinto.

Fuerte Tiuna es considerado el principal complejo militar del país y alberga instalaciones clave del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional, así como centros logísticos y de mando. Las imágenes, captadas por satélites comerciales de alta resolución, permiten observar extensas zonas calcinadas, colapsos de techumbre y escombros dispersos en sectores previamente identificados como áreas de almacenamiento.

¿Qué muestran las imágenes satelitales tras el ataque?

El análisis comparativo entre tomas previas y posteriores al ataque revela la destrucción total de al menos cinco naves, presuntamente utilizadas para resguardo de material bélico, municiones y equipo logístico. En las imágenes posteriores se aprecian cráteres, restos metálicos y ausencia total de estructuras, lo que sugiere impactos directos de alta precisión.

antes daño consejo militar fuerte tiuna caracas eua ataca.jpg

después consejo militar fuerte tiuna caracas eua ataca trump.jpg

Además, otras edificaciones cercanas presentan daños parciales, como desprendimiento de techos, muros afectados y marcas de explosión, lo que indicaría que el ataque tuvo un radio de impacto mayor al de los objetivos inicialmente alcanzados.

antes daño consejo militar fuerte tiuna caracas.jpg

después consejo militar fuerte tiuna caracas eua ataca.jpg

Importancia estratégica del Complejo Militar Fuerte Tiuna

El Complejo Militar Fuerte Tiuna es considerado uno de los centros neurálgicos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Dentro de sus instalaciones se concentran unidades operativas, áreas administrativas, depósitos y centros de coordinación, por lo que cualquier daño a su infraestructura representa un impacto directo en la capacidad logística y operativa.

Especialistas en análisis militar señalan que la pérdida de almacenes puede afectar el abastecimiento interno y obligar a una reorganización de recursos en otras bases del país, aunque hasta el momento no se ha emitido un balance oficial sobre el material afectado.

Silencio oficial y evaluación de daños

Hasta ahora, autoridades venezolanas no han emitido un comunicado detallado sobre los daños en Fuerte Tiuna. Tampoco se ha informado de manera oficial si hubo personas lesionadas o víctimas como consecuencia directa del ataque registrado durante la noche.

Fuentes de monitoreo internacional señalan que en las próximas horas podrían difundirse nuevas imágenes satelitales que permitan evaluar con mayor precisión el alcance total de los daños, así como posibles movimientos de personal o equipos dentro del complejo tras el ataque.


