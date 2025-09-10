Revelan la guerra secreta de la CIA contra los cárteles en México

En enero de 2023, helicópteros artillados y cientos de soldados mexicanos fueron desplegados en Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Detrás de la operación estuvo un actor clave: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que colaboró estrechamente con una unidad de élite del Ejército mexicano entrenada y equipada por la agencia, según una investigación de Reuters.

Unidades “verificadas por la CIA”

De acuerdo con más de 60 fuentes consultadas por Reuters, la CIA lleva años ejecutando operaciones encubiertas en México con autorización del gobierno mexicano.

Estas incluyen la creación de unidades militares “verificadas”, cuyos integrantes son sometidos a pruebas de polígrafo, análisis de antecedentes e incluso vigilancia de sus cuentas bancarias para garantizar su lealtad.

Actualmente, existen al menos dos grupos de este tipo: uno en el Ejército y otro en la Armada de México.

El papel invisible de la agencia estadounidense

Aunque la DEA y otras agencias como el HSI encabezan investigaciones judiciales, dentro de la embajada estadounidense en Ciudad de México es la CIA quien coordina a alto nivel la estrategia antinarcóticos.

“La CIA es la facilitadora y coordinadora de algunos de los asuntos más importantes en México”, declaró a Reuters un exalto funcionario de seguridad.

De la Guerra Fría al fentanilo

Cabe señalar que la CIA tiene un largo historial en América Latina, desde apoyar a dictaduras militares durante la Guerra Fría hasta participar en la caída de grandes cárteles sudamericanos.

En México, su papel ha sido discreto pero decisivo: contribuyó en la recaptura de "El Chapo" en 2016 y en las operaciones contra sus hijos, conocidos como "Los Chapitos", actuales líderes de la producción mundial de fentanilo.

Sheinbaum y la presión de Washington

El endurecimiento de la estrategia estadounidense bajo Donald Trump ha generado tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha reforzado los operativos contra el Cártel de Sinaloa pero advirtió que no permitirá intervenciones militares unilaterales en territorio mexicano.

“No aceptamos la subordinación, sino la colaboración entre naciones en igualdad de condiciones”, declaró la presidenta.

Si bien las operaciones han permitido la captura de capos de alto perfil, también han fragmentado organizaciones criminales, generando más violencia interna.

Al mismo tiempo, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos apenas se ha contenido. Como resume un exoficial de la CIA citado por Reuters: “Las drogas son un problema de consumo, no de producción. No podemos simplemente matar para solucionarlo”.

