Cerrar X
cia_carteles_e67e6596f0
Internacional

Revelan la guerra secreta de la CIA contra los cárteles en México

Una investigación de Reuters reveló que la CIA ha operado en secreto durante años en México, entrenando y financiando unidades militares para capturar a capos

  • 10
  • Septiembre
    2025

En enero de 2023, helicópteros artillados y cientos de soldados mexicanos fueron desplegados en Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Detrás de la operación estuvo un actor clave: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que colaboró estrechamente con una unidad de élite del Ejército mexicano entrenada y equipada por la agencia, según una investigación de Reuters.

Unidades “verificadas por la CIA”

De acuerdo con más de 60 fuentes consultadas por Reuters, la CIA lleva años ejecutando operaciones encubiertas en México con autorización del gobierno mexicano.

Estas incluyen la creación de unidades militares “verificadas”, cuyos integrantes son sometidos a pruebas de polígrafo, análisis de antecedentes e incluso vigilancia de sus cuentas bancarias para garantizar su lealtad.

Actualmente, existen al menos dos grupos de este tipo: uno en el Ejército y otro en la Armada de México.

El papel invisible de la agencia estadounidense

Aunque la DEA y otras agencias como el HSI encabezan investigaciones judiciales, dentro de la embajada estadounidense en Ciudad de México es la CIA quien coordina a alto nivel la estrategia antinarcóticos.

“La CIA es la facilitadora y coordinadora de algunos de los asuntos más importantes en México”, declaró a Reuters un exalto funcionario de seguridad.

De la Guerra Fría al fentanilo

Cabe señalar que la CIA tiene un largo historial en América Latina, desde apoyar a dictaduras militares durante la Guerra Fría hasta participar en la caída de grandes cárteles sudamericanos.

En México, su papel ha sido discreto pero decisivo: contribuyó en la recaptura de "El Chapo" en 2016 y en las operaciones contra sus hijos, conocidos como "Los Chapitos", actuales líderes de la producción mundial de fentanilo.

Sheinbaum y la presión de Washington

El endurecimiento de la estrategia estadounidense bajo Donald Trump ha generado tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha reforzado los operativos contra el Cártel de Sinaloa pero advirtió que no permitirá intervenciones militares unilaterales en territorio mexicano.

“No aceptamos la subordinación, sino la colaboración entre naciones en igualdad de condiciones”, declaró la presidenta.

Si bien las operaciones han permitido la captura de capos de alto perfil, también han fragmentado organizaciones criminales, generando más violencia interna.

Al mismo tiempo, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos apenas se ha contenido. Como resume un exoficial de la CIA citado por Reuters: “Las drogas son un problema de consumo, no de producción. No podemos simplemente matar para solucionarlo”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_12_16_14_AM_70fc37f685
Para Rayados, el primer tiempo es una… ¡fiesta de goles!
IMG_20250910_WA_0010_80265f5ab1
Se perfila NL como principal hub logístico de México
Whats_App_Image_2025_09_11_at_12_07_45_AM_b40876ef7f
Fuertes lluvias en el estado dejan una persona muerta
publicidad

Últimas Noticias

reabren_pipa_gas_c0e345175e
Reabren la México-Puebla tras explosión de pipa de gas
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 4 muertos
arena_gdl_e6ec689425
¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×