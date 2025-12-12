Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finlandia_eua_misiles_af169f9432
Internacional

Comprará Finlandia misiles avanzados a EUA para armar sus cazas

Finlandia aprobó la compra de misiles AMRAAM para equipar sus futuros F-35A, ampliando su capacidad aérea y estrechando su cooperación militar con EUA

  • 12
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Finlandia confirmó este viernes la adquisición de sistemas de misiles aire-aire AMRAAM de última generación a Estados Unidos, un paso que fortalecerá el arsenal de los 64 cazas F-35A que el país adquirió en 2021.

La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, después de que el Congreso estadounidense autorizara la exportación del armamento en septiembre.

misiles.webp

Un complemento esencial para la nueva flota aérea

El Ministerio de Defensa detalló que los misiles, fabricados por Raytheon, se integrarán a los F-35A que sustituirán gradualmente a los actuales F/A-18 Hornet, activos desde la década de los 90.

Häkkänen destacó que Finlandia recibirá “la versión más moderna y avanzada” del AMRAAM, un elemento que, dijo, incrementará la capacidad de reacción del país frente a amenazas en un entorno estratégico cada vez más sensible.

f-35-a.jpg

El ministro subrayó que la compra no solo mejora las capacidades de defensa aérea, sino que también refuerza la coordinación militar con Estados Unidos y otros socios occidentales, especialmente tras la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023.

El paquete aprobado incluye manuales, repuestos, capacitación, mantenimiento y servicios logísticos. El monto total no fue revelado.

La mayor inversión militar en la historia finlandesa

Cabe señalar que la adquisición de los misiles se suma al histórico contrato firmado en 2021 por 8,378 millones de euros para la compra de los nuevos F-35A, considerado el proyecto armamentístico más costoso jamás aprobado en Finlandia.

Presentación del primer F-35A finlandés

Como parte del proceso de renovación militar, el presidente Alexander Stubb viajará el martes a Fort Worth, Texas, para presidir la ceremonia de presentación del primer caza F-35A destinado a la Fuerza Aérea finlandesa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tratado_aborda_delimitacio_derechos_pai_c85dca472e
México y EUA acuerdan fortalecer el Tratado de Aguas de 1944
G8_A2hzr_WUA_Eb_Sgn_84f91c5c66
Sheinbaum visita la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua
TJ_watt_cirugia_2025_1ebe094d78
TJ Watt es operado con éxito por un colapso pulmonar
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×