Comprará Finlandia misiles avanzados a EUA para armar sus cazas

El Gobierno de Finlandia confirmó este viernes la adquisición de sistemas de misiles aire-aire AMRAAM de última generación a Estados Unidos, un paso que fortalecerá el arsenal de los 64 cazas F-35A que el país adquirió en 2021.

La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, después de que el Congreso estadounidense autorizara la exportación del armamento en septiembre.

Un complemento esencial para la nueva flota aérea

El Ministerio de Defensa detalló que los misiles, fabricados por Raytheon, se integrarán a los F-35A que sustituirán gradualmente a los actuales F/A-18 Hornet, activos desde la década de los 90.

Häkkänen destacó que Finlandia recibirá “la versión más moderna y avanzada” del AMRAAM, un elemento que, dijo, incrementará la capacidad de reacción del país frente a amenazas en un entorno estratégico cada vez más sensible.

El ministro subrayó que la compra no solo mejora las capacidades de defensa aérea, sino que también refuerza la coordinación militar con Estados Unidos y otros socios occidentales, especialmente tras la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023.

El paquete aprobado incluye manuales, repuestos, capacitación, mantenimiento y servicios logísticos. El monto total no fue revelado.

La mayor inversión militar en la historia finlandesa

Cabe señalar que la adquisición de los misiles se suma al histórico contrato firmado en 2021 por 8,378 millones de euros para la compra de los nuevos F-35A, considerado el proyecto armamentístico más costoso jamás aprobado en Finlandia.

Presentación del primer F-35A finlandés

Como parte del proceso de renovación militar, el presidente Alexander Stubb viajará el martes a Fort Worth, Texas, para presidir la ceremonia de presentación del primer caza F-35A destinado a la Fuerza Aérea finlandesa.

