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Internacional

Rodean miles en Irán plantas eléctricas ante amenazas de Trump

Miles de iraníes formaron cadenas humanas para proteger plantas eléctricas y puentes ante amenazas de ataque de Donald Trump

  • 07
  • Abril
    2026

Miles de ciudadanos en distintas ciudades de Irán salieron a las calles este martes para formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas y puentes, como una muestra de rechazo a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las protestas se producen luego de que el mandatario estadounidense advirtiera que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si no se reabre el estrecho de Ormuz.

En Teherán, cientos de personas se concentraron frente a la central eléctrica de Damavand, considerada la más importante del país. Los manifestantes portaban banderas nacionales y condenaban abiertamente las advertencias de Washington.

Movilizaciones similares se replicaron en Kermanshah, donde ciudadanos se reunieron frente a la planta de Bisotun, así como en Tabriz y Qazvín, donde también se formaron cadenas humanas en instalaciones energéticas clave.

Lee la nota completa: Trump anuncia 'fin de 47 años de corrupción' en Irán

En la ciudad de Dezful, estudiantes protagonizaron una de las imágenes más simbólicas de la jornada al formar una cadena humana sobre un puente histórico de más de 1,700 años de antigüedad.

Durante las concentraciones, algunos manifestantes portaron imágenes del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor, Mojtaba Jameneí.

Campaña impulsada por el gobierno

Las movilizaciones forman parte de una convocatoria oficial dirigida principalmente a jóvenes, con el objetivo de proyectar una imagen de unidad nacional frente a las amenazas externas.

El viceministro de Asuntos de la Juventud, Alireza Rahimi, explicó que la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la comunidad internacional.

“Los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”, declaró.

Artistas se suman a la protesta

La jornada también contó con la participación de figuras culturales como el músico Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, quienes desde un día antes se instalaron en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes en señal de respaldo.

Tensión por el estrecho de Ormuz

El trasfondo de la crisis es el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Irán ha restringido el paso únicamente a embarcaciones de países aliados, lo que ha provocado un aumento en los precios internacionales del crudo y ha intensificado las tensiones geopolíticas.


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