Rusia prepara segundo envío de crudo a Cuba tras romper bloqueo

Rusia alista un segundo envío de petróleo hacia Cuba en medio de la severa crisis energética que enfrenta la isla, tras la llegada reciente de un primer cargamento que logró sortear el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, confirmó que el nuevo buque ya se encuentra en proceso de carga y reiteró el respaldo de Moscú a La Habana.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, declaró durante un foro energético en Kazán.

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El primer cargamento llegó esta semana a Cuba a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 100 mil toneladas de crudo, convirtiéndose en el primer suministro en tres meses.

La llegada del buque representó un alivio temporal para la isla, que atraviesa apagones prolongados y escasez de combustible tras el endurecimiento de las restricciones energéticas impulsadas por Washington.

Cabe señalar que el envío fue posible luego de que Estados Unidos flexibilizara parcialmente su postura y permitiera la operación bajo criterios humanitarios, aunque mantiene su política de presión sobre el gobierno cubano.

Crisis energética golpea a la isla

La falta de combustible ha llevado a Cuba a un escenario crítico. La isla requiere cerca de 100 mil barriles diarios para cubrir su demanda energética, pero su producción interna apenas cubre una parte de ese consumo.

El déficit ha provocado apagones constantes, afectaciones en hospitales, transporte público y una paralización generalizada de la economía.

El problema se agravó tras la interrupción del suministro desde Venezuela, su principal proveedor, lo que dejó a la isla sin alternativas inmediatas para cubrir sus necesidades.

Reacciones desde La Habana y Washington

El gobierno cubano calificó la llegada del crudo ruso como un apoyo clave en medio del “cerco energético” impuesto por Estados Unidos, al que acusa de intentar asfixiar económicamente al país.

En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al impacto del suministro.

“No me molesta (…) si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, declaró al referirse a la situación en la isla.

Rusia reafirma su respaldo a Cuba

Desde Moscú, las autoridades han insistido en que continuarán apoyando a Cuba frente a las sanciones y restricciones internacionales.

El Kremlin ha justificado estos envíos como ayuda necesaria ante una situación humanitaria compleja, al tiempo que refuerza su relación histórica con la isla caribeña.

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