Robots humanoides celebran el Año Nuevo Lunar en China

Los robots humanoides en China se preparan para participar en celebraciones culturales y tecnológicas con motivo del Año Nuevo Lunar, una de las festividades más importantes del país.

Diversos eventos y ferias en Beijing integrarán espectáculos protagonizados por estas máquinas, reflejando el avance de la inteligencia artificial y su incorporación en actividades recreativas y tradicionales.

Robots realizan ensayos para el Año Nuevo Lunar

En un centro comercial del oeste de Beijing se realizó un ensayo general con cuatro robots humanoides, cada uno con una altura aproximada de 95 centímetros. Los dispositivos atrajeron la atención del público mientras ejecutaban coreografías vestidas con coloridos disfraces de león, una figura representativa de las celebraciones tradicionales.

Durante la práctica, los robots realizaron movimientos coordinados que incluyeron flexionar las rodillas, desplazarse hacia distintos lados, agitar máscaras y repetir secuencias coreográficas. Estas presentaciones forman parte de los preparativos para las festividades que iniciarán la próxima semana en distintas zonas de la capital china.

🏮 El “福” que escribe este robot parece salido de la mano de un maestro calígrafo: fluido en un solo trazo, con giros limpios y precisos. Y precisamente por eso la gente escribe “福” en el Año Nuevo chino: es una forma de colgar la buena suerte y las bendiciones en la puerta. La… pic.twitter.com/cb5iOiIRcJ — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) February 12, 2026

Ferias tecnológicas integran espectáculos con inteligencia artificial

Como parte de los festejos del Año Nuevo Lunar, diversas ferias culturales y tecnológicas han comenzado a instalar escenarios y espacios interactivos. Por segundo año consecutivo, uno de estos eventos estará enfocado en mostrar innovaciones en robótica y automatización.

En estas exhibiciones, los robots no solo bailarán, sino que también realizarán actividades recreativas como apilar bloques para formar torres, ensartar bayas de espino cubiertas con jarabe y participar en partidos de fútbol. Los organizadores señalaron que estas demostraciones buscan combinar la cultura tradicional con el desarrollo tecnológico.

Integrantes del comité organizador informaron que el número de robots participantes aumentó en comparación con el año anterior. Además, explicaron que ahora pueden ejecutar representaciones de danza, artes marciales, ópera tradicional, recitación de poesía y deportes, con movimientos más precisos y complejos.

From kung fu moves to dancing and writing Chinese character "Fu" (meaning "fortune"), these robots brought together the coolest tech and Chinese New Year vibes at a railway station in southeast China's Fujian Province. pic.twitter.com/vqMX42wwbw — People's Daily, China (@PDChina) February 10, 2026

China impulsa desarrollo de robots humanoides avanzados

El país asiático ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar robots capaces de realizar tareas variadas mediante inteligencia artificial y con menor intervención humana. Estas iniciativas forman parte de una estrategia para fortalecer la innovación tecnológica y ampliar la aplicación de la automatización en distintos sectores.

A pesar de los avances, los robots todavía requieren asistencia humana para algunas funciones básicas. En las exhibiciones, personal técnico ayuda a vestirlos, configurarlos y reiniciarlos cuando se detienen durante demostraciones, como ocurre en las simulaciones de partidos de fútbol.

Especialistas involucrados en el desarrollo tecnológico señalaron que la evolución de la inteligencia artificial permite mejorar constantemente la precisión de movimientos y la capacidad de respuesta de los dispositivos, lo que facilita su integración en actividades culturales y educativas.

