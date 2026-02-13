Incrementan cubanos en EUA envíos de ayuda a familias en Cuba

La comunidad cubana en Miami ha incrementado el envío de alimentos, medicinas y productos básicos hacia Cuba ante el agravamiento de la crisis en la isla, marcada por apagones, escasez de insumos médicos y dificultades para el suministro de agua y comida.

Mientras muchas familias dependen de esta ayuda para sobrevivir, algunos exiliados respaldan el endurecimiento de sanciones impulsadas por el presidente Donald Trump con la expectativa de generar cambios políticos en el país caribeño.

Exiliados incrementan envíos por crisis energética y sanitaria

En negocios de paquetería ubicados en La Pequeña Habana, decenas de personas acuden diariamente con cajas que contienen comida, papel higiénico, medicinas y artículos de higiene personal, motivados por el deterioro de las condiciones de vida en Cuba.

Entre quienes realizan estos envíos se encuentra Manuela Labori, residente en Florida desde hace más de cuatro décadas, quien envía apoyo constante a su madre de 90 años.

"Lo que está comiendo es por los hijos que tiene aquí, que somos tres, y las medicinas que ella usa se las tenemos que mandar desde aquí. Ella no puede ni caminar porque tiene sus rodillas (dañadas), ya se ha comido el cartílago, el hueso, y en los hospitales no hay nada para que le puedan aliviar ni (hacer) operación".

La situación en la isla ha generado una mayor demanda de paquetes familiares, considerados por muchos como un recurso indispensable para cubrir necesidades básicas.

ONU advierte impacto de sanciones en servicios básicos

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que las sanciones recientes de EUA destinadas a frenar el suministro de petróleo hacia Cuba podrían provocar el desmantelamiento de los sistemas de alimentación, salud y abastecimiento de agua.

Pese a esta advertencia, algunos exiliados consideran que la presión internacional es necesaria para provocar transformaciones en la isla. Labori calificó las medidas como positivas e incluso manifestó su disposición a dejar de enviar ayuda si estas contribuyen a un cambio político.

Donativos humanitarios desde EUA aumentan en los últimos años

De acuerdo con el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, los donativos humanitarios desde EUA hacia Cuba casi se duplicaron en 2025, alcanzando un valor estimado de 130.9 millones de dólares, frente a 67.8 millones registrados el año anterior. Estos envíos incluyen alimentos, ropa, medicinas y otros productos esenciales.

Sin embargo, el ex preso político Ángel de la Fana señaló que una parte considerable de la población cubana no cuenta con familiares en el extranjero capaces de enviar ayuda económica o material.

"(Hay que) incrementar las presiones porque no es suficiente que el exilio podamos enviar la ayuda a la familia. Lo que necesitamos es que el pueblo cubano sea libre, tenga la libertad para poder crear riqueza, para poder crear alimentos".

Debate entre restricciones y ayuda humanitaria a Cuba

Legisladores cubanoestadounidenses han solicitado prohibir el envío de remesas, limitar vuelos y retirar licencias a empresas vinculadas al Gobierno cubano. Además, autoridades de Hialeah y Miami investigan compañías que podrían tener nexos con autoridades de la isla, incluidas empresas de paquetería.

Por su parte, el opositor José Daniel Ferrer considera necesario mantener el envío de insumos esenciales, aunque plantea restringir artículos considerados no prioritarios.

"Se debe permitir todavía el envío de insumos básicos como alimentos, medicinas y productos de aseo porque muchos lo necesitan".

Familias temen quedarse sin apoyo desde el extranjero

Algunos integrantes de la comunidad cubana expresan preocupación por las posibles consecuencias de mayores restricciones. Usmara Matamoros considera que la reducción de envíos podría afectar directamente la supervivencia de sus familiares en la isla.

"No, yo no estoy de acuerdo porque imagínate tú de qué forma van a vivir. Ellos sin nosotros no son nada".

Otros, como Teresa Martínez, continúan enviando ayuda de forma periódica, impulsados por las necesidades de familiares, incluidos menores de edad.

"Ellos no me piden, yo les mando porque sé que necesitan de todo y hay dos niñitos chiquitos que les mando todos los meses".

La evolución de las sanciones, el aumento de la crisis económica y las decisiones políticas entre Cuba y EUA mantienen la incertidumbre sobre el futuro de estas redes de apoyo familiar, consideradas vitales para miles de hogares en la isla.

Comentarios