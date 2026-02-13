Reubican retorno en Industriales del Poniente en Santa Catarina

Santa Catarina reubicará el retorno en la Avenida Industriales del Poniente a partir de este 14 de febrero, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir congestionamientos en una de las vialidades con mayor carga vehicular del municipio. El cambio aplicará específicamente en el retorno ubicado frente a la empresa MADISA, el cual será desplazado aproximadamente mil 300 metros hacia adelante, a la altura del Mercado de Abastos.

¿Dónde estará ubicado el nuevo retorno en Santa Catarina?

La modificación contempla que el retorno actual localizado frente a MADISA dejará de operar para ser reubicado a la altura del Mercado de Abastos. Esta medida busca reorganizar el flujo vehicular en la Avenida Industriales del Poniente, considerada una de las principales arterias del municipio.

Autoridades municipales informaron que, para facilitar la adaptación de los conductores, se instalaron mantas informativas en la zona, con el fin de alertar sobre el cambio y prevenir confusiones al momento de circular por la vialidad.

Alto flujo vehicular genera problemas de movilidad

De acuerdo con estimaciones, diariamente transitan más de 100,000 vehículos sobre la Avenida Industriales del Poniente. De ese total, alrededor de 10,000 automovilistas utilizan la salida por Lenomex para posteriormente retornar en el punto ubicado frente a MADISA.

Esta situación provoca un cuello de botella que impacta negativamente la circulación en la zona, generando largas filas y retrasos importantes, principalmente durante las horas de mayor demanda vehicular.

El problema afecta tanto a conductores particulares como al transporte de carga que circula por esta avenida, considerada estratégica para la actividad industrial y comercial del municipio.

Reubicación busca reducir tiempos de traslado

Con la implementación del nuevo retorno, las autoridades pretenden desahogar el tráfico y mejorar la eficiencia del desplazamiento en la zona. El cambio permitirá distribuir mejor el flujo vehicular y disminuir los puntos de conflicto vial que actualmente se presentan frente a la empresa MADISA.

Además, la reubicación tiene como objetivo optimizar los tiempos de traslado para automovilistas y transportistas, favoreciendo la movilidad en uno de los corredores con mayor actividad económica en Santa Catarina.

