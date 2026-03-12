Soldados franceses resultan heridos tras ataque a base en Irak

En una noche de alta tensión en la capital del Kurdistán iraquí, la base militar italiana Campamento Singara fue blanco de un ataque con drones que causó daños materiales pero no dejó víctimas personales. El incidente se produjo en el marco de una ofensiva masiva contra la ciudad, donde las autoridades locales reportaron un total de 17 ataques detectados. Cronología del impacto De acuerdo con los reportes oficiales, la alerta de amenaza aérea se activó alrededor de las 20:30 hora local, obligando al personal a refugiarse en búnkeres. El impacto definitivo ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, golpeando directamente el área del bar-restaurante del complejo. Daños materiales: La explosión originó un incendio que afectó al menos a dos vehículos.

Respuesta inmediata: Equipos de emergencia controlaron el fuego con rapidez, evitando su propagación, mientras expertos en desactivación de bombas aseguraban la zona. Estado del contingente y reacciones oficiales El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, confirmó que los aproximadamente 120 militares destinados en la frontera entre Siria, Turquía e Irán se encuentran a salvo. Por su parte, el coronel Stefano Pizzotti, comandante de la base, envió un mensaje de tranquilidad a las familias en Italia. "La moral del personal sigue alta. Estamos preparados y entrenados para estas situaciones; nuestra labor de entrenamiento a las tropas kurdas continúa", declaró Pizzotti a la cadena Sky TG24.

El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó enérgicamente la agresión a través de sus redes sociales, expresando su solidaridad con las tropas y asegurando que se evalúan medidas a tomar tras el análisis de los hechos.

Incertidumbre sobre el objetivo

Aunque la base italiana sufrió daños directos, Tajani aclaró que el Campamento Singara forma parte de un complejo internacional más amplio. Debido a esto, aún no se ha determinado si el ataque fue dirigido específicamente contra el contingente italiano o si se trató de un impacto colateral dentro de la ofensiva general contra Erbil.

El gobernador de Erbil, Umid Khoshnav, aseguró que la mayoría de las amenazas aéreas de la noche fueron repelidas con éxito por los sistemas de defensa, cerrando la jornada sin que se registraran pérdidas humanas en la capital regional.

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