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Internacional

EUA autoriza comprar petróleo ruso debido a escalada de precio

La medida aplicaría hasta el 11 de abril y permitiría que comience a circular el crudo que se encuentra varado desde hace tiempo en buques rusos

  • 12
  • Marzo
    2026

Ante el meteórico ascenso en el precio del petróleo por el conflicto en el estrecho de Ornuz, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a los países a que compren petróleo ruso por tiempo limitado.

Esto fue adelantado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien anunció esta medida mediante su cuenta de X (antes Twitter), y estimó que si se eliminan las sanciones a Rusia, cientos de millones de barriles serían liberados al mercado.

La medida aplicaría hasta el 11 de abril y permitiría que comience a circular el crudo que se encuentra varado desde hace tiempo en buques rusos, lo que permitiría controlar el precio del llamado "oro negro", el cual supera los US$100 por barril.

barril petroleo eua venezuela iran.jpg

Comprar petróleo no beneficia a Rusia: Trump

Respaldando esta medida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social, que levantar las sanciones a Rusia no le representará un beneficio significativo.

Además, reafirmó el poderío estadounidense en la producción de petróleo, resaltando que su país gana mucho dinero gracias al cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocó la alza de precio.

"Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", escribió el mandatario.

La subida de los precios del petróleo y gas hace más competitivos a los productores de tipos de hidrocarburos de más difícil extracción como los productores de fractura hidráulica o arenas bituminosas de Estados Unidos y Canadá.


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