Trump cuestiona fortaleza de la OTAN sin Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Rusia y China “no tendrían miedo” de una Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sin la participación estadounidense, en un contexto de crecientes tensiones internacionales relacionadas con Groenlandia.

El mandatario expresó su escepticismo respecto al apoyo que los países miembros de la OTAN brindarían a Estados Unidos en un escenario de crisis.

“Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Tensiones por Groenlandia

Las declaraciones surgen luego de que la Casa Blanca señalara que la vía militar está entre las posibles opciones para lograr la anexión de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, lo que ha generado inquietud entre aliados europeos.

Trump también arremetió contra los países de la OTAN que anteriormente destinaban solo el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto militar.

“Estados Unidos, ingenuamente, los pagaba”, señaló, al tiempo que aseguró haber impulsado el aumento del gasto al 5% del PIB.

“Sí se podía”, afirma Trump

El presidente sostuvo que, pese a las críticas iniciales, los países aliados incrementaron sus aportaciones de forma inmediata.

“Todos dijeron que era imposible, pero sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos”, concluyó.

