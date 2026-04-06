Lady Gaga y Doechii lanzan ‘Runway’ para The Devil Wears Prada 2

La cantante Lady Gaga y Doechii unieron fuerzas para crear “Runway”, la canción original de The Devil Wears Prada 2, cuya primera muestra ya puede escucharse en el tráiler final de la película.

El adelanto fue publicado por 20th Century Studios y Disney, revelando un fragmento del tema que acompaña el regreso del universo de la moda a la pantalla grande.

La canción destaca por su ritmo dance, vibrante y contagioso, con una letra que evoca el glamour de las pasarelas: “I’m feeling fabulous, I’m feeling free… I’m going to turn this dance floor into a runway”.

Watch the new trailer for The Devil Wears Prada 2 with original song “Runway” performed by Lady Gaga and Doechii. Get tickets now and experience the film only in theaters May 1: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/ZCHOgg819i — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

Un himno fashion para una nueva era

“Runway” se perfila como un himno moderno ligado al mundo de la alta costura, en sintonía con la narrativa de la secuela. La cinta retomará la historia de Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep, quien enfrenta los retos del declive del periodismo impreso.

Leer más: Así luece Meryl Streep en 'El Diablo Viste a la Moda 2'

En esta ocasión, el personaje se verá confrontado por su antigua asistente, interpretada por Emily Blunt, ahora convertida en una influyente ejecutiva dentro de un grupo de lujo, con el control de presupuestos publicitarios clave para la revista Runway.

Gaga también aparece en pantalla

Además de participar en la banda sonora, Lady Gaga tendrá una aparición especial interpretándose a sí misma durante una escena de desfile de moda. Este proyecto marca su regreso al cine tras su participación en Joker: Folie à Deux.

Leer más: Anne Hathaway y Meryl Streep baila 'Como te voy a Olvidar'

La cantante grabó sus escenas durante su gira “Mayhem Ball” el año pasado, consolidando su presencia tanto en la música como en la actuación. También ha tenido participaciones recientes en televisión, como su cameo en Wednesday.

La unión entre Gaga y Doechii ha generado gran expectativa entre los fans. La propia Gaga elogió anteriormente a la rapera, destacando su talento y autenticidad en una entrevista, donde afirmó que su propuesta artística la impactó profundamente por su mezcla de vulnerabilidad y audacia.

La película, basada en la novela de Lauren Weisberger, tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026, aunque en mercados como México podría llegar a salas desde el 30 de abril.

The Devil Wears Prada 2 promete combinar nostalgia, crítica a la industria editorial y una renovada visión del mundo de la moda, ahora acompañada por una banda sonora que ya comienza a marcar tendencia.

Leer más: Anne Hathaway y Meryl Streep causan furor con su llegada a México

Comentarios