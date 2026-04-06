Hacienda responde a The Economist, defiende desempeño económico

Luego de que The Economist señalara que la economía mexicana estaba “rota”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alzó la voz y rechazó el diagnóstico, calificándolo como un análisis “incompleto” que no considera factores coyunturales ni la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.

La dependencia defendió que el actual desempeño económico responde a un entorno global adverso y no a fallas estructurales internas.

En este sentido, Hacienda subrayó que la desaceleración observada en algunos indicadores es de carácter cíclico, derivada principalmente de la moderación económica en Estados Unidos y de condiciones financieras más restrictivas a nivel internacional.

“La economía mexicana no está rota”, enfatizó el organismo, al tiempo que destacó la estabilidad en variables clave como la inflación, el tipo de cambio y el manejo responsable de las finanzas públicas.

Asimismo, la SHCP defendió que México mantiene una base económica sólida, respaldada por el crecimiento del empleo, el dinamismo del consumo interno y la llegada de inversiones asociadas al fenómeno del nearshoring.

Estos elementos, sostuvo, contradicen la narrativa de debilidad estructural planteada por el medio británico y reflejan resiliencia frente a choques externos.

Por otro lado, la dependencia también señaló que el análisis de la revista inglesa The Economist omite avances importantes en materia fiscal y financiera, como la disciplina en el gasto público y la sostenibilidad de la deuda.

En respuesta directa a la publicación, Hacienda insistió en que el país cuenta con márgenes de maniobra suficientes para enfrentar episodios de volatilidad sin comprometer la estabilidad económica.

El posicionamiento oficial se dio en un contexto de creciente debate internacional sobre el rumbo de la economía mexicana, donde la narrativa de riesgo ha sido contrastada con indicadores que, según el gobierno, muestran una trayectoria estable.

Con ello, la SHCP busca reforzar la confianza de inversionistas y analistas ante interpretaciones que considera parciales.

¿Qué fue lo que dijo The Economist?

En su publicación más reciente, The Economist advirtió que México podría enfrentar un periodo prolongado de bajo crecimiento si no se atienden retos como la limitada innovación, el rezago en infraestructura y la dependencia de factores externos.

Además, puso énfasis en que, pese a oportunidades como el nearshoring, el país aún debe fortalecer su entorno institucional y de inversión para capitalizarlas plenamente, lo que encendió el debate sobre el verdadero estado de la economía nacional.

En ese mismo análisis, la revista inglesa también hizo referencia al llamado “Plan México”, señalando que, aunque busca detonar el crecimiento económico mediante inversión y desarrollo industrial, aún enfrenta interrogantes sobre su implementación y alcance real.

En particular, cuestionó si las condiciones actuales permitirán que dicha estrategia logre los resultados esperados en el mediano plazo.

Asimismo, destacó que, si bien México ha mantenido una tasa de desempleo relativamente baja en comparación con otros países, este indicador por sí solo no refleja completamente la calidad del empleo ni los niveles de productividad.

Bajo esta óptica, el medio sugirió que existen retos estructurales en el mercado laboral que podrían limitar el crecimiento sostenido de la economía.

Comentarios