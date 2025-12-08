Podcast
Internacional

Sismo de 7.6 sacude Japón y provoca alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7.6 golpeó el norte de Japón y generó alertas de tsunami de hasta 3 metros. Más de 23 mil personas fueron evacuadas

  • 08
  • Diciembre
    2025

Un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón, provocando varios heridos y obligando a más de 23,000 personas a evacuar ante el riesgo de tsunami, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El temblor ocurrió a las 23:15 horas locales frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad.

La ciudad de Hachinohe registró un nivel 6+ en la escala sísmica japonesa, una medición que evalúa la intensidad en superficie y su potencial destructivo.

La cadena pública NHK informó que varias personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe, aunque sin detallar el número exacto.

Primeras olas del tsunami llegan a las costas

Minutos después del temblor, la JMA confirmó la llegada de las primeras olas del tsunami.

“Se observó una ola de aproximadamente 40 centímetros en el puerto de Mutsu-Ogawara”, reportó la agencia. Una segunda ola de tamaño similar alcanzó el puerto de Urakawa, en Hokkaido.

La alerta de tsunami de hasta 3 metros se emitió para las prefecturas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, también se activaron alertas menores para Miyagi y Fukushima, además de advertencias por variaciones de marea a lo largo de la costa del Pacífico.

Gobierno japonés instala equipo de emergencia

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, instaló un equipo especial de atención y seguimiento.

“He instruido ofrecer información inmediata y adoptar medidas para prevenir daños”, declaró a su llegada al Kantei, la sede del Gobierno en Tokio. Agregó que la administración trabaja “priorizando la vida de las personas”.

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, informó que las centrales nucleares Higashidori y Onagawa, operadas por Tohoku Electric Power, realizan revisiones de seguridad. “Hasta el momento no se han identificado anomalías”, aseguró.

Réplicas continúan en la región

En la hora siguiente al sismo principal, la JMA registró varias réplicas: una de magnitud 5.6, dos de 3.6 y otra de 3.9, lo que mantiene a la población en alerta.

Mientras tanto, las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi movilizaron refugios temporales y equipos de emergencia para atender a las miles de personas desplazadas.


Comentarios

