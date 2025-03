SpaceX pospone nuevamente el octavo lanzamiento del Starship

La compañía de Elon Musk, SpaceX canceló este mièrcoles por segunda ocasión el lanzamiento de su octavo vuelo de prueba del cohete Starship, el más grande y poderoso del mundo, y lo programó para este jueves.

"El octavo vuelo de prueba de Starship ya está previsto para el jueves 6 de marzo", indicó la compañía Spacex en su cuenta de X.

Starship's eighth flight test now targeting to launch as soon as Thursday, March 6 → https://t.co/alyJTRtOIP pic.twitter.com/3OORFZbSPT