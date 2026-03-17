Sin talento humano, no hay IA: afirmá CEO de Meta México

En medio del entusiasmo global por la inteligencia artificial (IA),una idea queda clara: detrás de cada algoritmo, hay personas.

Durante la conferencia “META: IA y Tecnología”, celebrada en el marco del “incMTY Festival 2026”, Marco Casarín, director de Meta México, puso sobre la mesa un ángulo clave para el mundo financiero y empresarial: la IA no funciona sola, depende del talento humano que la diseña, la alimenta y la dirige.

A lo largo de su participación destacó el crecimiento de la tecnología, señalando que “Meta ya alcanza a 3,500 millones de usuarios”.

Sin embargo, subrayó que este avance no es autónomo: “la inteligencia artificial necesita de talento humano para darle instrucciones al algoritmo”, y agregó que este “puede ser muy sofisticado o simple, pero siempre depende de cómo lo entrenamos”.

El impacto económico también fue central, pues dijo que “el 83% de los negocios, el 94% de las Pymes y el 85% de las instituciones ya utilizan inteligencia artificial”, lo que refleja su rápida adopción. Aun así, Casarín advirtió que “la IA es costosa, lo que sigue marcando una brecha en su acceso”.

En retrospectiva, recordó que “hace 10 años no teníamos ni idea de la IA”, destacando el paso del móvil y las redes sociales hacia sistemas basados en datos y algoritmos personalizados, hoy clave para empresas y mercados.

A su vez, el director señaló que el reto es claro: “tenemos que democratizar la IA para que todos la puedan usar”, resaltando que

“México fue el primer país en tener agentes de IA en WhatsApp Business”.

Con ello, dejó en claro que el futuro de la IA dependerá, en esencia, del talento humano que la impulse.

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