Cerrar X
EH_UNA_FOTO_9_6070dd4a2d
Internacional

Suman 151 muertos y 13 detenidos por incendio en Hong Kong

El representante del Gobierno local informó que 7 de 20 muestras tomadas en distintos puntos del edificio “no cumplían con los estándares antiincendios"

  • 01
  • Diciembre
    2025

Autoridades que 13 personas han sido detenidas por el incendio del complejo residencial que provocó la muerte de 151 personas en Hong Kong.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores, así como responsables a las obras del complejo. Aparentemente están vinculados a la contratista principal del proyecto, consultoras de ingeniería estructural, subcontratistas especializados en andamios de bambú y empresas encargadas de la renovación de fachadas.

G7AtMeXXMAA0y_y.jpg

El representante del Gobierno local informó que 7 de 20 muestras tomadas en distintos puntos del edificio “no cumplían con los estándares antiincendios".

G7BMlFhacAE4Flu.jpg

Suman 151 muertos por siniestro

De acuerdo con las autoridades de la ciudad, el saldo de víctimas mortales aumentó tras la muerte de cinco personas. 

Peritos policiales extrajeron veinte muestras de malla de contención perimetral en distintas cotas de las torres siniestradas.

G6zmZptWgAAo5cv.jpg

Siete de estas muestras, tomadas en cuatro bloques, no alcanzan los índices mínimos de retardancia a la llama exigidos por la normativa local.

La Unidad de Investigación Criminal del Cuerpo de Bomberos ha intervenido planos de obra, albaranes de suministro y restos físicos de las estructuras auxiliares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_claudia_chapa_fd92e8f53c
Piden indemnización para familias afectadas por explosión
EH_UNA_FOTO_5_376d1907bb
Suman 33 muertos por chikungunya y dengue en Cuba
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×