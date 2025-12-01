Suman 151 muertos y 13 detenidos por incendio en Hong Kong

Autoridades que 13 personas han sido detenidas por el incendio del complejo residencial que provocó la muerte de 151 personas en Hong Kong.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores, así como responsables a las obras del complejo. Aparentemente están vinculados a la contratista principal del proyecto, consultoras de ingeniería estructural, subcontratistas especializados en andamios de bambú y empresas encargadas de la renovación de fachadas.

El representante del Gobierno local informó que 7 de 20 muestras tomadas en distintos puntos del edificio “no cumplían con los estándares antiincendios".

Suman 151 muertos por siniestro

De acuerdo con las autoridades de la ciudad, el saldo de víctimas mortales aumentó tras la muerte de cinco personas.

Peritos policiales extrajeron veinte muestras de malla de contención perimetral en distintas cotas de las torres siniestradas.

Siete de estas muestras, tomadas en cuatro bloques, no alcanzan los índices mínimos de retardancia a la llama exigidos por la normativa local.

La Unidad de Investigación Criminal del Cuerpo de Bomberos ha intervenido planos de obra, albaranes de suministro y restos físicos de las estructuras auxiliares.

