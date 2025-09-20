Cerrar X
Internacional

Suman 71 muertos en un día por ataques israelíes

Autoridades aseguraron que al menos 57 personas perdieron la vida a causa de los bombardeos en la zona norte del enclave

Tras los diversos bombardeos y la ofensiva terrestre del Ejército de Israel a lo largo de Franja de Gaza, se informó que 71 personas perdieron la vida en este sábado.

57 personas fallecieron al norte del enclave, mientras que en el centro se reportaron tres y 11 más en la zona sur.

"Estamos viviendo los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra", alertó el Hospital Bautista Al Ahli.

El centro advirtió que apenas tiene suministros para atender a sus pacientes, así como que la mayoría de médicos en la zona han huido de la capital a raíz de la operación israelí.

El Servicio de Emergencias de la Defensa Civil denunció un recrudecimiento de los ataques, incluidos tiroteos desde drones contra viviendas y la propia población.

El grupo islamista Hamás denunció el creciente uso del Ejército israelí de robots cargados con explosivos y pilotados a distancia. Calculó que alrededor de 120 drones han sido detonados en los barrios de la capital.

Una comisión independiente de la ONU, en conjunto con defensores de los Derechos Humanos y diversos países, califican estos ataques como genocidio, donde más de 65,200 palestinos perdieron la vida, incluidos 19,000 niños.


