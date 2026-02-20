Suprema Corte de EUA tumba aranceles de Trump por abuso de poder

La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el gobierno del presidente Donald Trump se extralimitó al invocar poderes de emergencia para imponer aranceles a socios comerciales, en un fallo que representa uno de los principales reveses legales para su política económica.

Con una votación de 6 contra 3, el tribunal concluyó que la administración no puede utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) como base general para aplicar gravámenes en tiempos de paz.

El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que los aranceles constituyen una forma de impuesto y que la Constitución reserva ese poder al Congreso.

El fallo advierte que permitir ese uso de la IEEPA implicaría una delegación excesiva de facultades tributarias al Ejecutivo, lo que alteraría el equilibrio de poderes.

Cabe señalar que dicha resolución marca un freno directo a la estrategia comercial del gobierno, que había defendido los aranceles como herramienta de presión económica y política exterior.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disenso al considerar que el presidente debe mantener margen para actuar en asuntos de política exterior y seguridad económica.

Según su postura, la legislación de emergencia sí puede utilizarse para responder a disputas comerciales con otros países.

Impacto en la política comercial

Aunque el fallo invalida el uso de la IEEPA como pilar de la política arancelaria, no impide que el gobierno recurra a otras leyes para mantener gravámenes.

Funcionarios federales ya anticiparon que buscarán sostener el marco comercial mediante fundamentos legales alternativos, mientras persiste la incertidumbre sobre si importadores podrán recuperar miles de millones de dólares pagados en aranceles.

Trump había defendido estas medidas como clave para el crecimiento económico y para presionar a otros países en temas como comercio y combate al tráfico de fentanilo, y advirtió que devolver lo recaudado sería “prácticamente imposible”.

El caso llegó al máximo tribunal tras demandas de empresas importadoras que cuestionaron los llamados aranceles recíprocos y otros gravámenes aplicados a productos de varios países, incluidos México, China y Canadá.

México analizará impacto del fallo

Desde Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno revisará la resolución judicial en Estados Unidos para evaluar sus efectos en el intercambio bilateral.

La mandataria explicó que se analizarán los alcances de la decisión y su posible impacto en sectores clave del comercio regional, particularmente en el marco de la integración económica entre ambos países.

Sheinbaum señaló que la relación comercial con Washington se mantiene sólida y que cualquier modificación en el esquema arancelario debe observarse con detalle ante la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica.

“Vamos a revisar la resolución y ver qué implicaciones tiene para México y para el comercio bilateral”, indicó, al subrayar que la interdependencia económica obliga a dar seguimiento puntual a decisiones de este tipo.

Comentarios