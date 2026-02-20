Cierre de espacio aéreo en Texas fue por un globo: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el cierre del espacio aéreo ocurrido recientemente en Texas respondió a la presencia de un globo y no a un hecho relacionado con el crimen organizado o la seguridad bilateral.

El funcionario explicó que la información fue confirmada por las propias autoridades estadounidenses y que el tema no formó parte de las reuniones de coordinación entre ambos gobiernos.

“Lo que sabemos del cierre que tuvieron ellos fue un asunto entre sus propias instituciones, no tuvo que ver algo relacionado con nuestro país”, declaró.

Harfuch detalló que los encuentros con agencias de Estados Unidos se mantienen como parte de una agenda de seguimiento enfocada en inteligencia y cooperación operativa, incluyendo diálogo con instancias como el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Señaló que en esas reuniones no se planteó un requerimiento específico sobre el uso de drones por parte de grupos delictivos en México.

“No específicamente de los drones, son reuniones de seguimiento y de intercambio de información”, puntualizó.

Prioridad: armas y drogas

El secretario reiteró que el eje central de la cooperación bilateral en seguridad sigue siendo reducir la violencia en México, frenar el ingreso de armas y limitar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Desde el inicio de la actual administración, dijo, la estrategia se ha enfocado en atacar las cadenas que alimentan a los grupos criminales en ambos lados de la frontera.

“Se busca bajar la incidencia delictiva en nuestro país, frenar el flujo de armas y frenar el flujo de drogas a Estados Unidos”, afirmó.

