Congo cancela concentración por brote de ébola previo al Mundial

La selección de Congo modificó su preparación rumbo al Mundial 2026 tras cancelar un campamento de entrenamiento de tres días y una despedida con aficionados en Kinshasa debido al brote de ébola que afecta al país africano.

La Federación Congoleña tomó la decisión luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia de salud pública internacional por la propagación del virus tipo Bundibugyo, una variante poco común del ébola que, según reportes oficiales, habría provocado más de 130 muertes y al menos 600 casos sospechosos.

Pese a la emergencia sanitaria, el combinado nacional mantendrá su agenda internacional de preparación con partidos amistosos ante Dinamarca y Chile.

Solo se canceló la etapa en Kinshasa

El portavoz de la selección congoleña, Jerry Kalemo, explicó que la preparación estaba dividida en tres fases y únicamente fue suspendida la concentración en la capital del país.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, detalló.

El equipo enfrentará a Dinamarca el próximo 3 de junio en Lieja, Bélgica, y posteriormente jugará ante Chile el 9 de junio en territorio español.

La última fase de preparación se desarrollará en Houston, Texas, donde Congo debutará en la Copa del Mundo.

La mayoría de los futbolistas congoleños militan en clubes europeos, principalmente en Francia, y el entrenador del equipo, Sébastien Desabre, también reside fuera del país africano.

Kalemo indicó que parte del personal administrativo y operativo que aún se encontraba en Congo abandonará el territorio nacional en las próximas horas como medida preventiva ante el avance del brote.

FIFA monitorea la situación sanitaria

La FIFA confirmó que sigue de cerca la evolución de la emergencia sanitaria y mantiene comunicación constante con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo.

“El organismo está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad”, señaló el máximo organismo del futbol mundial en un comunicado.

La preocupación sanitaria también alcanzó a Estados Unidos, sede del Mundial 2026 junto con México y Canadá.

Estados Unidos endurece restricciones

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron esta semana que Estados Unidos prohibirá temporalmente el ingreso de ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Dicha medida tendrá una duración inicial de 30 días.

Sin embargo, un funcionario estadounidense aclaró que la selección congoleña no sería afectada directamente, debido a que el equipo se encuentra entrenando fuera de África desde hace semanas.

Según esa versión, los integrantes del plantel, cuerpo técnico y delegación que no hayan regresado a Congo durante los últimos 21 días podrán ingresar sin restricciones.

En cambio, cualquier integrante de la delegación que sí haya estado recientemente en territorio congoleño deberá cumplir con protocolos de cuarentena similares a los exigidos para ciudadanos estadounidenses provenientes de zonas afectadas.

Las restricciones tampoco contemplan excepciones para aficionados congoleños que pretendan viajar al Mundial.

La clasificación de Congo a la Copa del Mundo representó un momento histórico para el país, que no disputaba un Mundial desde 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire.

El boleto mundialista provocó celebraciones masivas en distintas ciudades del país africano, marcado durante décadas por conflictos armados y crisis humanitarias.

Los Leopardos quedaron ubicados en el Grupo K del Mundial 2026 y debutarán el 17 de junio ante Portugal en Houston.

Posteriormente enfrentarán a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrarán la fase de grupos frente a Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

Comentarios