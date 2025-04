Terremoto de 4,6 grados sacude el oeste de China sin dejar daños

Este domingo un terremoto de 4.6 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de Qinghai al oeste de China.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

El temblor se registró a las 09:07 hora local (01:07 GMT), con epicentro a diez kilómetros de profundidad y situado a 32,56 grados de latitud norte y 93,46 grados de longitud este, en la ciudad de Yushu.

A 4.6-magnitude earthquake occurred at 9:07am on Monday in Zadoi county, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, Northwest China's Qinghai Province, (latitude 32.56°N, longitude 93.46°E), with a focal depth of 10 kilometers, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). pic.twitter.com/rNYlVXA9lK