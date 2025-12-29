Podcast
Nacional

Revela reincorporación de Miguel Torruco al Gobierno Federal

La presidenta reveló que el comisionado honorífico de Boxeo, será el sustituto de Esthela Damian Peralta en Secretaría de Seguridad

  • 29
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Miguel Torruco volverá como funcionario de Gobierno al puesto de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal anunció que Miguel Torruco volverá a ser parte de su administración como subsecretario, luego de que Esthela Damian Peralta presindiera del cargo tras ser nombrada como consejera jurídica.

¿Quién es Miguel Torruco?

Miguel Torruco Garza nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1988. Hijo de Miguel Torruco Márquez, exsecretario de Turismo, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En las elecciones de 2018 fundó el movimiento digital, además de fungir como asesor digital de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y promover el voto.

Además, fue comisionado Honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo de México.


