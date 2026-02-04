Podcast
Nuevo León

Plantea Morena su plan presupuestal; llama a PRI-PAN-MC a sumarse

Para esta aprobación se requiere el voto dos terceras partes del Congreso del Estado, es decir, al menos 28 diputados y diputadas del pleno local

  • 04
  • Febrero
    2026

La dirigencia nacional de Morena dio a conocer sus cinco puntos clave de su propuesta presupuestal 2026 y pidió al PRI, PAN y MC que se sumen, informó la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

El anuncio se dio tras una reunión con diputados locales de Morena, senadores y la dirigencia estatal del partido en Nuevo León, en la que se analizaron los términos del proyecto presupuestal enviado por el Ejecutivo estatal.

Alcalde Luján detalló que Morena solo acompañará el presupuesto si se incorporan los siguientes lineamientos:

  1. Aprobación de recursos para una pensión universal destinada a personas con discapacidad.
  2. No contratación de deuda ni incremento de impuestos.
  3. Revertir el aumento a las tarifas del transporte público, regresando el costo del pasaje a 12 pesos, como al inicio de la actual administración estatal.
  4. Trato equitativo y no politizado a los municipios, garantizando la entrega puntual de los recursos que por ley les corresponden.
  5. Reducción del gasto gubernamental 

Representaría reducción de $1,546 millones de pesos

La dirigente nacional explicó que este último punto representaría una reducción de mil 546 millones de pesos, recursos que, aseguró, podrían destinarse directamente a financiar la pensión universal para personas con discapacidad.

“Hoy le decimos al pueblo de Nuevo León que vamos a luchar por estos cinco puntos que pueden ser una realidad en el estado. Si los grupos parlamentarios del PRI y del PAN están de acuerdo en acompañar estas propuestas, adelante o si el gobernador y Movimiento Ciudadano están dispuestos a replantear su presupuesto, ajustarse el cinturón y destinar los recursos a revertir el tarifazo del transporte y a una pensión universal, entonces sí acompañaremos un presupuesto”, detalló Alcalde Luján.

Y es que para el Presupuesto 2026 se requiere el voto dos terceras partes del Congreso del Estado, es decir, al menos 28 diputados y diputadas. Actualmente, Morena cuenta con nueve legisladores locales y dos aliados.

Alcalde Luján subrayó que Morena mantendrá su postura de priorizar el gasto social y el bienestar de la población por encima de lo que calificó como gastos excesivos del gobierno estatal.


