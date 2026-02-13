Tiroteo deja dos muertos y un lesionado en Carolina

Un tiroteo en un complejo residencial universitario dejó un saldo de dos hombres fallecidos y otro lesionado dentro del campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, lo que provocó un confinamiento de casi ocho horas para estudiantes y personal. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¿Cómo ocurrió el tiroteo dentro del campus?

De acuerdo con información oficial, el ataque armado se registró la noche del jueves dentro de una habitación del complejo habitacional Hugine Suites, ubicado en el campus universitario en Orangeburg. Tras recibir los reportes de detonaciones, la División de Asuntos Policiales estatal desplegó un operativo en la zona.

Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el segundo falleció posteriormente en un hospital cercano. Un tercer individuo resultó herido, aunque hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud ni su identidad.

Las autoridades señalaron que la confirmación oficial de las identidades de las víctimas será realizada por la Oficina del Forense del Condado de Orangeburg. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y no se han revelado posibles motivos del ataque.

Confinamiento en la Universidad Estatal de Carolina del Sur

Tras los disparos, la universidad activó un protocolo de confinamiento alrededor de las 21:15 horas, instruyendo a estudiantes y personal a permanecer resguardados. El cierre se extendió durante la madrugada y fue levantado cerca de las 05:00 horas del viernes.

Durante ese periodo, elementos de seguridad patrullaron el campus y áreas cercanas para descartar riesgos adicionales. Testigos reportaron una fuerte movilización policial en los accesos principales del recinto educativo.

“Las sirenas me sacudieron. Estábamos mirando alrededor, yo y otras personas en el campus; todos mirábamos alrededor como: ‘¿Qué está pasando?’”, relató Kaya Mack a una televisora.

Como medida preventiva, la institución canceló las clases del viernes y anunció la disponibilidad de consejeros para brindar apoyo psicológico a la comunidad estudiantil.

Antecedentes de violencia y refuerzo de seguridad universitaria

El tiroteo ocurre poco más de cuatro meses después de dos ataques armados registrados durante un evento universitario el 4 de octubre. En uno de ellos murió una mujer de 19 años cerca del mismo complejo residencial, mientras que en el segundo resultó herido un hombre.

Tras esos hechos, el presidente universitario, Alexander Conyers, anunció la implementación de nuevas medidas de seguridad. Entre ellas, la instalación de cercas perimetrales adicionales y el incremento de patrullajes para controlar accesos peatonales.

Posteriormente, antes de un evento programado en noviembre, la universidad también informó la colocación de una segunda barrera de seguridad entre Hugine Suites y Goff Street, además de reparaciones en los límites compartidos con la Universidad Claflin.

Comentarios