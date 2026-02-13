Firma Klaebo octavo oro y empata récord olímpico invernal

Johannes Hoesflot Klaebo, esquiador noruego, volvió a marcar un hito en el deporte internacional tras conquistar su octava medalla de oro olímpica durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Con este resultado, el atleta igualó una marca histórica dentro de las competencias invernales y reafirmó su dominio en el esquí de fondo a nivel mundial.

Klaebo conquista su tercer oro en Milán-Cortina 2026

El deportista de 29 años se impuso en la prueba masculina de 10 kilómetros con salida por intervalos, considerada una de las competencias más exigentes del calendario olímpico. Klaebo detuvo el cronómetro en 20 minutos y 36,2 segundos, logrando su tercera medalla dorada en esta edición de los Juegos.

Durante la competencia, el noruego mantuvo una estrategia conservadora en la primera mitad del recorrido, reservando energía para una aceleración decisiva en la última subida. Esta táctica le permitió ampliar la ventaja en el tramo final y asegurar el triunfo.

Tras cruzar la meta, el atleta mostró señales de agotamiento poco habituales en él y se desplomó sobre la nieve, reflejando la exigencia física de la prueba. A pesar del desgaste, expresó su satisfacción por el resultado obtenido.

“Es un día especial. Este significa mucho, sin duda… me faltan las palabras”, declaró el esquiador tras la competencia.

Iguala récord histórico del esquí de fondo y biatlón

Con esta victoria, Klaebo alcanzó las ocho medallas de oro olímpicas, cifra que comparte con tres leyendas noruegas del deporte invernal: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, además de Ole Einar Bjoerndalen en biatlón. El logro lo coloca entre los atletas más exitosos en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El noruego aún tiene tres competencias pendientes dentro del programa olímpico, lo que abre la posibilidad de superar el récord y convertirse en el máximo ganador de medallas doradas en estas justas deportivas.

Competidores franceses y noruegos completan el podio

La medalla de plata fue obtenida por el francés Mathis Desloges, quien finalizó a 4,9 segundos del campeón. El bronce quedó en manos del también noruego Einar Hedegart, considerado uno de los principales rivales de Klaebo, pero que perdió ritmo durante la última subida del circuito.

Para Desloges, la presea representa su segunda medalla de plata en sus primeros Juegos Olímpicos, lo que fue celebrado por integrantes del equipo francés, quienes festejaron el resultado en la zona de meta.

“Entrené increíblemente duro para estas carreras. Le dije a la gente que estaba a este nivel, y ahora estamos cumpliendo”, expresó el atleta francés.

El competidor también explicó que durante la prueba se concentró únicamente en su desempeño sin prestar atención a la información del exterior.

“No presto mucha atención a lo que gritan desde la orilla. Solo me concentro en mi carrera. Sé lo que tengo que hacer y lo doy todo”, señaló.

Condiciones climáticas y estrategia favorecieron al campeón

La competencia se desarrolló bajo un cielo despejado en el norte de Italia, con temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados. El circuito estuvo rodeado por las montañas Dolomitas cubiertas de nieve, escenario característico de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los organizadores aplicaron sal en la pista un día antes para endurecer la superficie, pero decidieron no intervenir el trazado durante la jornada de competencia. Esta decisión benefició a Klaebo, quien partió temprano entre los esquiadores preclasificados.

